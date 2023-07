Až do odvolání začal v pátek 7. července platit zákaz nočního vstupu do Národního parku České Švýcarsko. Důvodem je kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám nebezpečí lesních požárů.

Požár v Českém Švýcarsku, ilustrační foto | Foto: HZS Ústeckého kraje

Vstup do Českého Švýcarska je od pátku omezen pouze na denní dobu, od 22 do 6 hodin je zakázán. Národní park se nově řídí semaforem, který je navázán na systém výstrah Českého hydrometeorologického ústavu a má sloužit jako součást preventivních opatření proti lesním požárům. ČHMÚ včera vydal výstrahu před požáry, lidé by se tak měli vyvarovat rozdělávání ohňů a používání vařičů nejen v lesích, kde je to zakázáno zákonem celoročně, ale kdekoliv ve volné přírodě.

„Způsob regulace na základě výstrah je maximálně vstřícný pro návštěvníky národního parku a zároveň staví na reálných rizicích. Na základě každodenní kontroly výstrahy ČHMÚ pro naši lokalitu připravíme na náš web oznámení pro turisty na druhý den. V mezičase ověříme, zda se situace nezměnila, třeba lokální srážkou, a vyvěsíme na web. Ve chvíli, kdy ČHMÚ sníží riziko pro naši oblast, bude v lesích NP platit volnější regulace i pro turisty,“ řekl ředitel Správy NP České Švýcarsko Petr Kříž.

Za běžné situace není vstup do národního parku nikterak omezen. Pokud vyhlásí hydrometeorologický ústav nízký stupeň nebezpečí, nebo jej očekává, začne automaticky na semaforu svítit oranžové světlo znamenající noční zákaz vstupu do lesů. Pokud bude vyhlášen vysoký stupeň nebezpečí vzniku lesních požárů, přidá se k nočnímu zákazu vstupu do lesů také omezení pohybu přes den od 6 do 22 hodin, kdy bude možné chodit pouze po značených stezkách.