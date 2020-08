Jen metry dělily Zdeňka Fryblíka od čelního střetu s protijedoucím autem. Řidič BMW totiž ve stoupání nad Markvarticemi přejel pod horizontem plnou čáru a začal riskantně předjíždět kamion. Případem se zabývají policisté.

Událost se stala minulý týden, když se Fryblík vracel z Děčína domů do České Kamenice. Nechybělo mnoho a jeho cesta mohla skončit několik stovek metrů nad markvartickým přejezdem. Protijedoucí auto ho při předjíždění jen těsně minulo.

„Mohli jsme být mrtví. Od jeho vyjetí za horizontem po dobu, kdy projel kolem mne, uplynuly pouhé tři vteřiny,“ popsal krušné chvíle českokamenický patriot. Nebýt jeho bleskové reakce a rychlého brzdění, s největší pravděpodobností by se s BMW, které předjíždělo na plné čáře kamion, srazil. Podle dalších svědků to ale nebyl jediný prohřešek tohoto řidiče. Podobně agresivně a nebezpečně se měl chovat i na dalších kilometrech své cesty.

„Stejný „zážitek“ máme i my, děsně spěchal, dojeli jsme ho na semaforu v Ludvíkovicích a nakonec zabočil před Děčínem k pumpě,“ napsala jedna z uživatelek sociální sítě Facebook. Další píšou o tom, že stejné auto jezdící podobně nebezpečně na silnici mezi Českou Kamenicí a Děčínem potkávají častěji.

Fryblík se kvůli nebezpečné jízdě tmavého bavoráku obrátil na policii. Celou událost totiž zaznamenala jeho palubní kamera.

„Řidič osobního auta se měl mezi Markvarticemi a Huntířovem dopustit několika přestupků. Případ je ve stádiu vyšetřování,“ potvrdil Deníku oznámení policejní mluvčí Daniel Vítek s tím, že případnými přestupky se zabývají policisté z obvodního oddělení v Benešově.

Šokující byl manévr řidiče BMW pro dopravního experta Jana Pechouta. „Takové chování je naprosto neospravedlnitelné. Někdo si léčí nějaké komplexy, má pocit nezranitelnosti a nesmrtelnosti. Zásada, že kam nevidím, tam nejedu, musí platit,“ uvedl Pechout. Podle jeho slov může být postih i v přestupkovém řízení, ve kterém může řidičovo jednání skončit, poměrně citelný. Kromě ztráty bodů a pokuty může přijít také o řidičský průkaz.

Podobných excesů se často dopouštějí mladí řidiči. Právě na ně směřuje návrh změny bodového systému. Podle novely by tito šoféři měli mít po dobu dvou let od získání řidičáku jen šest bodů, běžně jich řidiči mají dvanáct. K vybodování by jim tak stačil jeden vážný přestupek oceněný šesti body. Podle Pechouta je řidičák na zkoušku jedním z opatření, které by mohlo zvýšit bezpečnost na silnicích.

S podobně ohrožující jízdou se řidiči na Děčínsku setkávají často. Například tento týden se objevil na sociálních sítích další podobný záznam z kamery. Zachytil v Dolním Podluží kamion, jak v zatáčce na plné čáře téměř celý přejel do protisměru. I v tomto případě protijedoucí řidič stihl včas zareagovat a ke srážce, která by mohla mít tragické důsledky, nedošlo.