Jedním z měst, kde divoká prasata opakovaně působí potíže, je Česká Kamenice. „Pravidelně nám několikrát za podzim i za jaro přeryjí zahradu. Nedávno jsme je dokonce potkali při cestě do práce na ulici mezi kaplí a sídlištěm, tedy vlastně v centru města,“ popisuje své zkušenosti s divokými prasaty Marcela Zemanová z České Kamenice.

Před časem pak jedna z obyvatelek města natočila stádo prasat, jak ryje přímo v nyní rekonstruovaném městském parku u poutní kaple. Zahrádkáři přitom ze svých zkušeností říkají, že trávníky a záhony po nájezdu prasat vypadají, jako kdyby po nich projel pluh s hlubokou orbou. Často je přiláká na zahradu například shnilé ovoce vyhozené na kompost.

Poslední dobou ale divočáci přešli na novou taktiku, při které projevují svou inteligenci. „Pravidelně nacházíme v ulici převrácené a vyhrabané popelnice, které lidé jednou týdně před svozem vyndávají na ulici. Těžko říct, jestli je to náhoda, nebo opravdu vědí, který den mají přijít,“ dodala Zemanová. Lidé pak mají obavy ze střetu se stádem, když jdou do práce či venčí ráno psa. Obzvlášť nyní, kdy mají mladé, mohou být bachyně nebezpečné a mohou ze strachu o selata na lidi či psy zaútočit.

V Kamenici ale nelikvidují divočáci jen soukromé zahrady. Před časem si jako cíl svých nájezdů vybrali například fotbalové hřiště, které leží na okraji města.

„Loni jsme kvůli útokům prasat museli nechat fotbalové hřiště oplotit,“ řekl starosta České Kamenice Jan Papajanovský. Po rekonstrukci nechají oplotit také městský park. Město dokonce vyřídilo povolení na odstřel na nehonebních pozemcích, podle Papajanovského ale není kdo by divočáky střílel.

Podobné problémy mají také v Krásné Lípě, kde dokonce vyzvali obyvatele města, kterým prasata poničila zahrady nebo ploty, aby se přihlásili na radnici. „Informace od lidí chceme využít při jednání s myslivci. Vidíme to i na svých parcích, které nám prasata pravidelně ničí. A dát dohromady trávník po prasatech, to je opravdu zábava. Oficiálně nám ale nikdo z obyvatel nic neposlal, nanejvýš nám to řeknou, když nás někde potkají,“ vysvětlil důvod zveřejnění výzvy starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Divoká prasata před lidmi většinou utíkají, ale ta „městská“ jsou na člověka zvyklá. „Vyvádí mladé po celé jarní a letní období. Někdy nechají člověka přijít na kratší vzdálenost, pak je lepší zastavit a počkat, než přejdou. Sice se černou zvěř snažíme utlumit, ale množí se stále hodně,“ vysvětlil předseda okresního mysliveckého spolku z Ústí nad Labem Bohumír Freiberg.