Krásná Lípa se snažila o co nejrychlejší vyřízení převodu, aby na rekonstrukci mohla využít dotace od kraje nebo ministerstva kultury. Obě instituce ale mají pro letošní rok grantová řízení uzavřená. Město se tak musí poohlédnout po jiných možnostech financování. Kompletní rekonstrukce hrobky totiž vyjde na desítky milionů. Jen záchranné práce, které mají zabránit zřícení této funerální stavby, jsou odhadované na tři miliony korun. „Letos bychom chtěli hrobku dostat pod střechu, kterou dnes nemá a do budovy zatéká, což je problém především kvůli výkyvům tepla. Je to možná ambiciózní plán, ale ne nerealizovatelný,“ předstírá nejbližší plán Jan Kolář. Již během minulé zimy radnice nechala pokácet stromy, které mohly ohrozit hrobku, případně nad ni zasahovaly. Město by rádo využilo na záchranu památky Integrovaný regionální operační program, v příštích letech by rádo financovalo obnovu z fondu obnovy ohrožených památek ministerstva kultury. To by mohlo zajistit dlouhodobé financování rekonstrukce.