Už více než půl roku měla mít Dittrichova hrobka novou střechu. Spolku Omnium se ale termín dodržet nepodařilo a nic nenasvědčuje tomu, že by s rekonstrukcí znovu začal. Do věci se proto vložila Krásná Lípa, které patří pozemky pod ceněnou památkou. Už od loňského roku se snaží získat stavbu do svého majetku, aby mohla oprava pokračovat.

„Podařilo se nám domluvit s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, že by s takovým převodem souhlasil. V darovací smlouvě Omniu totiž byla podmínka, že s dalším převodem musí úřad souhlasit,“ přiblížil peripetie starosta Krásné Lípy Jan Kolář. O nové smlouvě by měli krásnolipští zastupitelé jednat na začátku června.

Šéfa spolku Omnium Jakuba Děda se Deníku nepodařilo kontaktovat. „Ani nám neodepisuje na maily, tak snad to dopadne dobře,“ doplnil Kolář.

Nabízelo se ještě jedno řešení, výrazně složitější. Spolek mohl památku vrátit státu, ten by opět vypsal výběrové řízení na jeho prodej nebo převod. To by ale v lepším případě zabralo mnoho měsíců. Krásná Lípa se tomu chtěla kvůli další degradaci hrobky vyhnout a naopak rekonstrukci dotáhnout do konce. Jen oprava samotné střechy by mohla vyjít až na tři miliony korun. „V místní akční skupině by v příštím plánovacím období měly být prostředky na historické budovy. Tam bychom se měli dostat s projektem, který by zaplatil střechu. Následně pak chceme každý rok shánět menší částky a postupně hrobku opravit,“ nastínil plány do budoucna starosta Krásné Lípy.

Omnium se dostalo do finančních problémů, údajně po nezvládnutí nakládání s dotacemi. Případem se zabývá také policie v Náchodě. „Mohu potvrdit, že v současné době prověřujeme na základě přijatého podnětu informace týkající se právnického subjektu kvůli možnému spáchání dotačního podvodu.

V současné době však není možné poskytnout bližší informace,“ uvedla mluvčí náchodské policie Lucie Konečná s tím, že nemůže sdělovat informace, které by vedly k identifikaci fyzické nebo právnické osoby.

Hrobky si cení především památkáři. Na konci 80. let 19. století ji jako mauzoleum továrnické rodiny Dittrichových navrhl význačný německý architekt Julius Carl Raschdorff. „Od Raschdorffa, který byl německým císařským architektem, se zachovaly pouze dvě funerální stavby. Tou druhou je hrobka císaře Fridricha II. v Postupimi,“ přiblížil před časem Tomáš Brož z Národního památkového ústavu.

Dittrichova hrobka je unikátní i svým technickým řešením. Stavba byla například zateplená korkem nebo asfaltem. Nedaleko ní stojí menší budova s komínem – kotelna pro vytápění hrobky. „Vytápěná nebyla přístupná část, ale krypta. Stále pořádně nerozumíme, proč tomu tak bylo. Je možné, že to bylo kvůli udržení mikroklimatu v kryptě. Do té je podzemním kanálem přiváděn vzduch. V Čechách jsme k této hrobce nenašli žádnou analogii,“ přiblížil další neobvyklé řešení krásnolipské hrobky Brož.