Na Chomutovsku Tip klub, na Mostecku zase Neprakta klub. Ústecký Tukan, Galaxy na Litoměřicku, Moskva v Žatci, Satan v Lounech, nebo Palm Beach v Teplicích. Během 90. let vznikla v regionu řada legendárních diskoték a klubů. Nechyběly známé osobnosti, nezadržitelná vlna zahraniční hudby, která se u nás dlouho nemohla pouštět, svobodná atmosféra. Na tehdejší párty a noční život vzpomínají pamětníci i desítky let poté.

V Chomutově byl vyhlášený Tip klub, neboli „Tipáč“. Sídlil na Zahradní. „Tam chodilo nejvíc lidí, ať byl pátek nebo sobota. Bylo úplně jedno, jestli bylo před výplatou nebo po. Bylo to tam pořád narvané. Chodili tam jiní lidé než dnes. Hlavně podnikatelé a autíčkáři, kteří měli prachy, protože tahali auta z Německa. Byla to divoká doba, kdy každý, kdo byl průbojný, zbohatl a chodil se tam ukazovat,“ zavzpomínal Dan Rakaczský, moderátor rádia Hitrádio North Music a DJ.

V 90. letech, když byl po vojně, hrával na diskotékách. „Hrál jsem tam v 93. až 95. roce. Začínali jsme třeba v deset, ale už od osmi tam byla fronta třeba dvou set lidí, čekali, až se otevře. To bylo úžasné. To už se dnes nebude opakovat,“ vylíčil.

V lounském Satanu pařili Němci, fotbalisté z Teplic i hokejisté z Litvínova

V Žatci byly v 90. letech velmi populární diskotéky na Moskvě, v Lidovém domě nebo v HB klubu. V Lounech se chodilo do Retra, LA centra, Yorku. Hodně se také chodilo do klubu Satan. „Měli jsme satelitní televize a pouštěli hudební stanici MTV, což bylo tehdy hodně žádané. Od toho ten název diskotéky, nad vchodem seděl čert a v ruce držel satelit. Klub fungoval asi čtyři roky a měl úspěch. Chodili místní i lidé z okolí. Jezdili k nám Němci, fotbalisté z Teplic nebo hokejisté z Litvínova a Kladna. Byl to tehdy velký boom,“ vrátil se do let minulých provozovatel klubu Jan Klonfar.

Na Teplicku v 90. letech fungovala řada diskotékových klubů. K nejvyhlášenějším patřil Palm Beach v Teplicích. Sídlil v prostorách bývalého kina na největším sídlišti v lázeňském městě. Dvoupatrový podnik každý víkend přilákal k nelibosti lidí z okolí stovky návštěvníků. K vyhlášeným podnikům patřila také Veronika nebo Aura v Teplicích. I tam se na páteční či sobotní noc sjížděli tance a alkoholu chtiví návštěvníci ze širokého okolí.

Palm Beach, Veronika, Aura. Tam se v Teplicích propařily "devadesátky"

Do Aury na vystoupení jako zpestření zábavní noci často přijížděli také začínající interpreti. Opakovaně v tomto podniku v bílém kabátu recitoval své básně v hudebním podkresu tehdy ještě ne tolik populární Leoš Mareš. Jezdil tam vystupovat Michal David, svá první vystoupení si tam vyzkoušela skupina Lunetic.

K nejznámějším tanečním a hudebním podnikům patřil v 90. letech v Mostě Neprakta klub. V „Neprakťáku“ začínal i moderátor, zpěvák a komik Vladimír Hron, který tam poprvé vystupoval jako teenager při talentové pěvecké soutěži. „V Neprakťáku fungoval genius loci. Dodnes, když jedu kolem něj, tak si vybavím okamžik, kdy jsem do klubu jako kluk vstupoval a chtěl se tam pak vrátit, což se mi splnilo,“ zavzpomínal před časem Hron. Nyní v budově funguje N-club pořádající pravidelné noční discopárty.

V Litvínově byl před dvaceti lety oblíbený hudební klub Pionýr, známý jako Pionýrák nebo Pinďák. Založil ho zpěvák Martin Maxa a o sobotách tam bývala otevřená scéna, kde hrály různé kapely, a v pátek se konaly diskotéky, které pomáhaly vydělávat na provoz.

V devadesátkách Praze vévodil Jonákův Discoland, Ústí mělo Tukan a Čtyřku

V Ústí se chodilo pařit do Tukanu, Zeppelinu nebo Čtyřky. Pro mnohé Ústečany jsou to dodnes legendární podniky. Tukan fungoval v letech 1992 a 1993, později ho na stejném místě nahradil Zeppelin. „Z toho období mi v hlavě zůstalo leccos. Přišlo mi, že tam chodila spousta lidí, aspoň ze začátku. Pamatuji si i pozdější Zepp-festy, hrála tu řada docela zajímavých kapel, hlavně českých. Dodnes nemůžu vyhnat z hlavy nápis na toaletách, ty byly fakt katastrofální,“ přiblížil Jan Pokorný.

Čtyřka fungovala naproti Smetanovým sadům na Masarykově ulici, později ji nahradil klub Doma. Ten se před časem přestěhoval jinam.

Na Litoměřicku patřily mezi oblíbené diskotéky například Galaxy v Hrdlech nebo Benzina v Předoníně na Roudnicku, která před svým uzavřením zhruba před třemi lety nesla název Freeland. Zavřená je už několik let i diskotéka v Hrdlech. Pamětníci "devadesátkových" diskozábav rádi vzpomínají také na Hotel Racek v Úštěku.

Diskotéky v devadesátkách byly na Litoměřicku snad v každé vesnici, vzpomíná DJ

V Děčíně každý víkend praskala ve švech Aréna, která poutala svou pozornost světelným dělem na střeše. Díky tomu byla viditelná z celého města a za dobrého počasí i z okolních obcí. Její velkou konkurencí pak byla Beseda Bělá, která byla vyhlášená kromě jiného i instalací poloviny trabantu přímo u tanečního parketu.