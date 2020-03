Most v Děčíně trápí stav izolace.

Nový most v Děčíně slaví 30 let. | Foto: Deník/ Karel Pech

Díry, které trápí řidiče na Novém mostě v Děčíně, se mají začít postupně opravovat. Vyplynulo to z jednání vedení města a Ředitelství silnic a dálnic. Podle odborníků je na mostě také špatná izolace, proto prý dochází k neustálému poškozování komunikace. Ředitelství silnic a dálnic na jednání přislíbilo opravu izolace. Dojít by k ní mělo také ještě v letošním roce. Nový most v Děčíně slouží dopravě od roku 1985.