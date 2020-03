Město s ní už dříve podepsalo nájemní smlouvu.

"Zpočátku bude paní doktorka působit pod hlavičkou rumburské nemocnice, kde je ještě stále zaměstnaná, v následujících týdnech a měsících si bude nadále vyřizovat administrativu, která je pro zřízení nezávislé ordinace bohužel nezbytná a mimořádně zatěžující," uvedl starosta České Kamenice Jan Papajanovský.

Do vyřízení nezbytné administrativy bude prozatím ordinační doba v pondělí od 12 do 15 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8.30 do 11 hodin. S rozšířením hodin na celý týden se počítá po dokončení administrativy.