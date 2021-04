O týden později, ale přeci. Děti z prvních stupňů základních škol zasednou od pondělí 19. dubna do lavic. Podle hygieniků totiž není důvod k dalšímu odkladu rozjezdu školní výuky, další případy brazilské mutace se na Děčínsku nepotvrdily.

Děti ve škole v rouškách. Ilustrační foto. | Foto: Luboš Jeníček

Informaci po středečním jednání krajského krizového štábu potvrdila Deníku krajská hygienička Lenka Šimůnková. „Vypadá to dobře, počty nakažených postupně klesají. Snižují se také počty nemocných, což je rozhodující,“ uvedla Šimůnková s tím, že v současné situaci není důvod k prodloužení uzavření škol na Děčínsku, a děti tak budou moci chodit do školy v týdenním rotačním režimu stejně jako v ostatních regionech. Do lavic zatím usednou pouze žáci z prvního stupně. Výjimku mají malotřídky, kde mohou jít od pondělí do školy všechny děti.