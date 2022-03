První děti přišly už do školy v České Kamenici, první čtyři byly přijaté na gymnázium. Další očekávají po jarních prázdninách, které jsou na Děčínsku tento týden. „Děti je na gymplu skvěle přijaly. Když se s novými spolužáky loučily v jídelně, tak se objímaly,“ přiblížil ředitel českokamenické základní školy a gymnázia Daniel Preisler. V Kamenici dávají po dvou dětech do každé třídy. Jazykovou bariéru řeší prostřednictvím angličtiny nebo němčiny. V současné době mají v této škole volnou kapacitu pro 65 žáků. Nad úřady povolenou hranici nyní nesmí jít žádná škola.

Kromě nich směřují ukrajinské děti také do domů dětí a mládeže nebo do sportovních klubů, které jim nabízí volnočasové vyžití a zlehčují jim tak adaptaci na novou situaci. „Už se nám hlásí první děti prostřednictvím rodičů nebo koordinátorů,“ uvedla ředitelka děčínského domu dětí a mládeže Světluše Hochwalderová. Pomocnou ruku nabídli také děčínští basketbalisté, jejichž mládežničtí trenéři jsou připraveni věnovat se i dětem uprchlíků. Klub, stejně jako DDM, za tímto účelem nechal vyrobit speciální letáky v ukrajinštině, aby pro děti a jejich rodiče bylo jednodušší získat potřebné informace.

Na Šluknovsku se do pomoci zapojil Schrödingerův institut, který provozuje řadu sportovních nebo uměleckých kroužků v celém regionu od Dolní Poustevny až Varnsdorf. V Rumburku ve své tančírně Balahala otevřel kontaktní centrum. „Děláme adaptační kurzy, kde se budou učit češtinu. Kromě toho se mohou zapojit do kteréhokoliv našeho kroužku. Ve Velkém Šenově připravujeme otevření školy, kde se budou učit podle ukrajinských osnov,“ přiblížila ředitelka institutu Gabriela Doušová.

Na rodiče nebo děti přitom netlačí, aby zasedly do školních lavic. Některé budou potřebovat i několik měsíců na to, aby se daly především psychicky dohromady. „V jednu hodinu v noci přivezli třináctiletou dívku, která se jen koukala před sebe. Vůbec ji nezajímalo, kde je. Trvalo tři dny, než začala alespoň trochu mluvit,“ popsala osudy uprchlíků Doušová. Další rodina, která je nyní na Šluknovsku, jen těsně unikla ostřelování, které zasáhlo i jejich auto.

Další desítky dětí by měly zamířit do školek, aby jejich matky mohly jít do práce. Školkových dětí bylo prozatím v okrese Děčín k pondělní půlnoci registrováno 64. S jejich nástupem do mateřinek ale může být problém. Podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka malí Ukrajinci, kteří nebudou moci doložit povinné očkování, výjimku nedostanou. Budou si ale moci nechat udělat testy na protilátky, případně očkování absolvovat.