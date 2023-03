Doubice měla ještě v 90. letech jen něco přes 60 obyvatel, dnes jich má více než 110. „Až na výjimky jsou za růstem počtu obyvatel chalupáři, kteří se přehlásí k nám do obce,“ říká starosta nejmenší obce na Děčínsku Doubice Jan Drozd. Podle jeho slov se nejedná o žádný velký trend. „Ale stává se to. Většinou v okamžiku, kdy jdou do penze a přestěhují se na vesnici do chalupy a žijí zde celý rok,“ přibližuje zlomový okamžik mnoha dnešních obyvatel Doubice Drozd. Kvůli tomu obec stárne, přibližně 60 procent jejích obyvatel je už v poproduktivním věku. To může být pro Doubici problémem do budoucna, pokud se k trvalému pobytu nebudou hlásit další chalupáři trávící v obci valnou část roku.