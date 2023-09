/FOTO, VIDEO/ Ten věnoval dřevo a postavil konstrukci, jiný zase půjčil bagr a zařídil výkopy. Děti v krásnolipském dětském domově mají od pátku 22. září nový zahradní altán. Na více než půl milionu korun potřebných jen na materiál se složily firmy od Šluknovska až po Děčín.

V Krásné Lípě mají v dětském domově díky dárcům nový altán. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

S nápadem na stavbu altánu přišel Karel Jožák, který se nabídl dětskému domovu v Krásné Lípě a následně byl koordinátorem celého projektu. Postupně se k němu přidaly téměř dvě desítky firem. "Kdo co věnoval, to také postavil. Tedy když nám někdo věnoval dřevo, udělal i samotnou konstrukci. To samé například se střešní krytinou. Jen na materiálu bez práce by nás takový altán stál okolo půl milionu korun. Jsou tu ale i skryté náklady, jako jsou třeba projekty nebo všechna potřebná povolení. I to pro nás udělaly donátorské firmy zadarmo," vysvětluje ředitelka dětského domova Sofie Wernerová Dimitrovová.

Vodárny pak například půjčily bagr a zároveň se postaraly i srovnání pozemku, město Krásná Lípa pak věnovalo zeminu potřebnou na zásypy. Slavnostního otevření se v pátek odpoledne zúčastnila většina dárců, kteří k vybudování nového altánu pro 24 dětí krásnolipského domova přispěli. Jejich jména pak jsou na štítcích, které si sami na altán přišroubovali. "Bez jejich darů a pomoci bychom si takový altán nemohli dovolit," dodává Wernerová Dimitrovová.