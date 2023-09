V pondělí 4. září začal nový školní rok. Do lavic usedla řada dětí poprvé, pro ně i jejich rodiče jde o významný den, který budou mít pravděpodobně navždy v paměti. Podívejte se do galerie prvňáčků z okresu Děčín z jejich prvního školního dne.

Děčínský primátor Jiří Anděl zahájil nový školní rok v boletické základní škole. | Foto: Město Děčín

Jen do základních škol v Děčíně zamířilo téměř pět set prvňáčků. Primátor města Jiří Anděl (ANO) zahájil nový školní rok v boletické základní škole, náměstek primátora pro školství, kulturu a sport Martin Pošta (Volba pro Děčín) přivítal prvňáčky v Bynově a náměstek primátora pro rozvoj města a IT Ondřej Smíšek (Náš Děčín) zamířil vítat prvňáčky do školy v Březinách.

Šlo vaše dítě dnes poprvé do školy a pořídili jste z významného dne vašeho novopečeného školáčka fotografii, kterou byste se rádi pochlubili? Pošlete nám ji na e-mail decinsky@denik.cz a nezapomeňte připojit jméno vašeho prvňáčka a název školy, do které dochází. Fotografie přidáme do naší galerie.