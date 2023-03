České Švýcarsko, které loni v létě ničil rozsáhlý lesní požár, by v budoucnu mohly hlídat moderní technologie. Ty by měly monitorovat například rozsah sucha, možné změny teplot signalizující počáteční požár, případně i pohyb lidí v místech, kam nemají volný přístup. S detekcí počínajícího ohně by měly pomoci také drony. Už letos počítají hasiči i správa národního parku s instalací velkoobjemových nádrží na vodu. Právě její nedostatek trápil hasiče v prvních hodinách a dnech požáru.

Požár v Českém Švýcarsku. Ilustrační foto | Foto: HZS Ústeckého kraje

Požární bezpečnost v Českém Švýcarsku byla jedním z hlavních bodů jednání krajského krizového štábu. Ten se na základě požadavků některých starostů ze STAN sešel ve středu 8. března na hejtmanství. Jedním ze základních kroků by měl být včasný monitoring. „Bavili jsme se o využití čidel nebo dronů. Důležitý je také monitoring průjezdových cest nezbytných pro zásahy v národním parku,“ řekl po jednání krizového štábu Jan Schiller s tím, že Ústecký kraj může zvážit podporu pořízení dronů či čidel. Napojit by se pak mohly na krajské datové centrum.

Kdy přesně se moderní monitorovací zařízení v národním parku ve větší míře objeví, zatím není jasné. V průběhu letošní turistické sezóny to ale ještě nejspíš nebude, zatím jeden monitorovací dron koupilo Hřensko bezprostředně po požáru. To ale na pokrytí celého rozsáhlého a komplikovaného území národního parku nestačí. I v roce 2023 se tak bude správa spoléhat především na lidskou sílu. „Připravujeme zintenzivnění protipožárních hlídek. Co se týče technologických řešení, je České Švýcarsko i kvůli svému reliéfu poměrně komplikované i co se týče včasné detekce,“ řekl po krizovém štábu ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Petr Kříž.

Jednání krizového štábu k situaci v Českém Švýcarsku.Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Oproti tomu by se ještě před letošní turistickou sezónou mělo objevit několik mobilních nádrží na vodu, každá o objemu od deseti do padesáti metrů krychlových. Jejich umístění vytipuje správa národního parku společně s hasiči. Objevit by se měly pravděpodobně tam, kde byly již loni při požáru. Tedy například na Mezné nebo na cestě od Tří pramenů k Pravčické bráně. To by mělo zabránit tomu, aby se hasiči opět nepotýkali s nedostatkem vody.

Starostové se spolu s vedením parku a hasiči bavili také o průjezdnosti cest. Právě jejich zapadání kůrovcovými soušemi označili hasiči při loňském požáru za velký problém. Podle ředitele správy parku jsou cesty v pořádku, ale po zimě a několika vichřicích je bude potřeba znovu projít a případně prořezat. Následně je projedou s hasiči tak, aby se přesvědčili, že v případě požáru nebudou mít velké cisterny problém dojet co nejblíže k ohni. „Vítáme, že jsou z velké části hotové bezpečnostní těžby. Chápeme, že tu jsou bezzásahové lokality, kde necháme dřevo jeho osudu. Pokud by to ale znamenalo nějaké ohrožení, tak si musíme říct, co můžeme udělat pro to, aby se neopakovalo to, že na Mezné shořely tři domy,“ uvedl předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy Jan Kolář, který ocenil komunikaci mezi hasiči a správou národního parku včetně rozbíhajících se projektů ochrany.

Hejtmanství chce také apelovat na ministerstva, aby připravila potřebné legislativní změny řešící situace podobné té v Českém Švýcarsku. A to nejen kvůli požáru, ale také kvůli problémům s řítícími se skálami. Ty řeší nyní ve Hřensku a není jednoznačné, kdo by měl podle zákona zaplatit jejich sanaci. Nyní ji předfinancuje správa národního parku a následně se bude domlouvat s krajem a s Hřenskem na podílech, které jednotliví aktéři zaplatí. „Budeme apelovat na ministerstva, aby vznikl krizový plán pro podobná území jako je České Švýcarsko,“ doplnil hejtman, který bude na konci března jednat s ministrem životního prostředí a problematika bezpečnosti by měla být jedním z témat jednání.