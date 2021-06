Největší dílenská loď už slouží učňům. Její oprava stála 40 milionů.

Dílenská loď v Děčíně. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Dlouhých sedmnáct let čekali studenti lodnického učiliště v Děčíně na to, aby mohli při studiu naplno využívat dílenskou loď kotvící v zimním přístavu. Podařilo se to až letos, a nyní tak mohou poznávat taje šífáckého řemesla ve všech patrech lodi. Doposud totiž mohli chodit na praxi jen na horní palubu. Loď DL2 je v rámci Česka unikátní, na žádných tuzemských řekách totiž žádná druhá taková není. Její oprava doposud vyšla na přibližně 40 milionů korun.