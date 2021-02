V posledních letech totiž státní dotace na tento způsob zaměstnávání stále klesají, práce přitom neubývá. Města tak musí často sáhnout do vlastních rozpočtů, pokud chtějí udržet své ulice čisté.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkNejčastější činností, do které se pouštějí lidé zaměstnaní na veřejně prospěšných pracích, je zametání ulic, sekání trávníků nebo odklízení sněhu, kterého v posledních dnech spadlo nebývalé množství. Stát za poslední roky ale dotace na jejich zaměstnávání výrazně snížil a na začátku letošního roku škrtal ještě víc.



Například Krásná Lípa v minulosti takto zaměstnávala až 40 lidí, dnes dostává peníze na tři. „Navíc na tyto tři lidi máme momentálně od státu peníze jen do konce června,“ popsal současnou situaci starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Finanční zátěž pro město

Vzhledem k tomu, že příspěvek s ohledem na vývoj nezaměstnanosti dlouhodobě klesal a navíc nebral v potaz regionální specifika, musela si města poradit. Aby byly v létě ulice zametené od nepořádku a v zimě od sněhu, musela Krásná Lípa zaplatit ze svého rozpočtu zaměstnance, kteří VPP nahradili.

„Je to pro nás ekonomická zátěž, na druhou stranu jsme si ty pracovníky vyzkoušeli v rámci nejrůznějších dotačních programů, případně jsme si je rekvalifikovali. Navíc se jedná lidi, kteří měli v minulosti problém sehnat práci a na trhu práce by se jen těžko uplatnili,“ dodal Kolář. Tito zaměstnanci, jejichž platy dříve hradil stát, stojí městský rozpočet více než dva miliony korun ročně. Starosta vnímá hlavní výhodu VPP v tom, že se daří dostat lidi zpět do pracovního procesu, případně u nich vybudovat pracovní návyky od začátku.

O řadu pracovníků na veřejně prospěšných pracích přišel také Děčín, meziroční propad je více než propastný. Zatímco loni jich v únoru touto formou zaměstnával ve Středisku městských služeb (SMS) více než padesát, letos jejich počet spadl na pouhých 23. Kromě VPP se SMS účastní i dalších projektů, díky kterým může zaměstnávat lidi.

„SMS je velmi úspěšné a je dáváno za vzor. Nyní bychom měli ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování rozjet další projekt na zaměstnávání lidí s horším uplatněním na trhu práce,“ řekla náměstkyně děčínského primátora pro sociální oblast Anna Lehká (VPM). Také v Děčíně si převzali několik zaměstnanců, kteří se v SMS osvědčili a dnes je platí z rozpočtu města.

Městům využívajícím služeb veřejně prospěšných prací by se mělo v příštích měsících částečně ulevit. „Měli bychom už v únoru dostat další peníze, díky kterým se dostaneme s příspěvky na VPP na loňskou úroveň,“ uvedl vedoucí děčínské pobočky Úřadu práce Vlastislav Hlaváč.