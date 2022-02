Vrtná souprava by se měla zakousnout do země během několika měsíců, město totiž už vyhlásilo výběrové řízení na firmu, která pronikne do přibližně dvousetmetrové hloubky. Běžné studny nebo vrty jsou výrazně mělčí. V případě Ovesné je ale potřeba se provrtat až pod úroveň Ploučnice hluboko v údolí.

Zdroj: Deník„Předpokládaná cena je 4,5 milionu korun. Jaká bude ta skutečná ukáže výběrové řízení,“ uvedl starosta Benešova nad Ploučnicí Petr Jansa. Celou částku ale nebude radnice platit ze svého rozpočtu, 60 procent uhradí prostřednictvím dotace. Právě její získání bylo důvodem, proč se do vrtu pustil Benešov a nikoliv vodárny. Podle Jansy by totiž vodárenská společnost tuto dotaci kvůli nastaveným pravidlům dotačního programu získat nemohla.

Samotným vrtem ale zajištění vody pro vyvýšenou městskou část neskončí. Město plánuje přímo u vrtu postavit malou budovu, ve které bude akumulační nádrž. Do té se bude jímat voda ve chvíli, kdy nebude přímý odběr. Teprve poté se budou moci připojit na vodovod domy na Ovesné, případně chaty v zahrádkářské kolonii. Tam si totiž lidé doposud musí nosit vodu z domova.

Následně se uvažuje o propojení nového vrtu a nové vodárny s vodojemem, který je ve spodní části města. Ten pitnou vodou zásobuje především centrum Benešova. Podle provedených průzkumů by vrt měl být natolik vydatný, aby zvládl zásobovat obě lokality.

Sucho trápí i další obce

S podobnými problémy se v posledních letech trápí na Děčínsku řada obcí, v některých, stejně jako v Benešově, využívají vrt, který by měl zajistit dostatek pitné vody. To platí například pro Jiříkov a je městskou část Filipov. Ani do ní zatím nevede vodovod nevede a tak jiříkovská radnice nechala udělat třicet metrů hluboký vrt.

Jinde pak musí volit jinou cestu a vozit do postižených oblastí v cisternách. „Nedostatek vody nás trápí například v Kyjově, Zahradách nebo na Vlčí Hoře,“ vyjmenoval před časem problémová místa starosta Krásné Lípy Jan Kolář. I v Kyjově přitom uvažují o vybudování vrtu. Prozatím tak v období sucha rozváží do vybraných lokalit vodu hasiči, ta je ale jen užitková. Navíc je omezeno její množství, které do jednoho domu město doveze a účel. Nesmí s ní například napouštět bazény nebo mýt auta.