Kuchař/ka Místo výkonu práce: Raisova č.p. 688/11 Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 Popis pozice: - řídí práci pomocné kuchařky školní kuchyně a odpovídá vedoucí školní jídelny za její činnost - spolupracuje s vedoucí školní jídelny při sestavování jídelního lístku - odpovídá za správnou přejímku potravin do skladu i ze skladu a za dodržování předepsaných technologických postupů a dávek potravin dle spotřebních norem, za jakost, chutnost a zdravotní nezávadnost připravovaných pokrmů - zodpovídá za přípravu veškerých teplých i studených pokrmů a nápojů dle předepsaných technologických postupů - dbá o správnou likvidaci veškerých odpadů z kuchyně - odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, za hospodárné nakládání se surovinami, předměty a energií - obsluha kuchyňských zařízení - zodpovědnost za čistotu a pořádek na pracovišti Požadavky: - střední vzdělání s výučním listem - zdravotní způsobilost - trestní bezúhonnost - předchozí praxe ve školní jídelně výhodou - vyučení v oboru gastronomie výhodou - zodpovědnost, spolehlivost, pracovitost - kladný vztah k vaření (vaření jako koníček výhodou) Nabízíme: - pracovní poměr na dobu určitou - odpovídající platové ohodnocení dle tarifu a možnost nadtarifních složek platu - zvýhodněné stravování - vstřícné pracovní prostředí a kolektiv - pravidelnou pracovní dobu (po - pá od 6:00 - 14:30 hod.) - volné víkendy a svátky - 5 týdnů dovolené - a další benefity v rámci FKSP - nástup do PP dohodou V případě, že máte o tuto pracovní pozici zájem, prosím zašlete na e-mailovou adresu: stanislava.pongraczova@machovka.cz: - strukturovaný životopis E-mailové přílohy uchazečů budou do 30 dnů po skončení výběrového řízení smazány. V případě postupu do dalšího kola Vás budeme telefonicky kontaktovat. 18 900 Kč

Detail nabízené práce