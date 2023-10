Bagr se zakusuje do stoletých zdí a bývalá továrna rychle mizí. Demoliční firma dorazila do Varnsdorfu v pondělí kolem poledne, ve středu ráno zbývala jen poslední stěna. „Tu budeme muset rozebírat z plošiny, abychom neohrozili vedle stojící dům. Jinak to šlo velmi rychle, byl opravdu nejvyšší čas to zbourat,“ říká Josef Ďuryška ze společnosti AZ Demolice, která má zbourání bývalé továrny na starosti.

Podle jeho slov byla budova v natolik špatném stavu, že kdykoliv hrozilo její samovolné zřícení. „Cedulky vstup zakázán nikoho nezastaví a rodiče nezajímají. Ti pak řeknou: Vy jste to měli zabezpečit. Bourali jsme budovy, které měly okna zazděná do druhého patra, a stejně do nich lidé lezli,“ dodává Ďuryška. Před lety totiž bývalou továrnu zasáhl ve dvou patrech mohutný požár doprovázený výbuchem. Co bylo jeho příčinou, se dodnes nepodařilo zjistit, na místě ale policejní technici tehdy našli spínací zařízení.

V Kytlicích se rozjela pátrací akce. Ztraceného seniora našel služební pes

Z celé továrny, kterou město koupilo v roce 2018, zůstane stát pouze komín, který se stane ústředním motivem celého nového volnočasového areálu. Lidé z Varnsdorfu by se tak mohli potkávat pod heslem Sejdeme se u komína. „Z dotací na revitalizaci brownfieldů jsme získali 13 milionů korun. Místo této ruiny bude skatepark spojený s parkem, pěší zónou a cyklistickou zónou a bude navazovat na další městská sportoviště,“ říká starosta Varnsdorfu Jan Šimek.

Zdroj: Město Varnsdorf

Proměna celého areálu radnici vyjde na přibližně 28 milionů korun, stavební část by pak měla začít příští rok na jaře.Při budování nového odpočinkového areálu přitom nepřijde nazmar ani materiál ze zbořené továrny. „Vše se vytřídí a co bude možné, to rozdrtíme a zavezeme tím prohlubeň v sousedství továrny. Díky tomu srovnáme terén a bude možné na něm stavět. Téměř nic se tak odtud nebude odvážet, odvézt bude nutné například pouze dřevo nebo železo,“ přibližuje následný postup místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda.

Radary se přestanou jen usmívat nebo mračit, nové brzy začnou posílat pokuty

Na projektu nového skateparku pracovala architektonická kancelář, která má za sebou prostory pro skateboardisty nebo koloběžkáře například v Řeporyjích, Čakovicích nebo v Chebu. Podobný park otevřeli před třemi lety u zimního stadionu v Děčíně, kde je stál přibližně 32 milionů korun a místní milovníci o jeho vybudování usilovali deset let.

Zdroj: Město Varnsdorf