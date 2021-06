Téměř dvě stovky let stál na svém místě dům v Mladoboleslavské ulici ve Varnsdorfu. Před lety jej postihlo několik požárů a jeho majitel o něj přestal mít zájem. Město ho proto na základě rozhodnutí stavebního úřadu zbouralo. Z Varnsdorfu ale nezmizí úplně. Historický portál z roku 1832 totiž putoval do muzea.

Historický dům v Mladoboleslavské ulici byl nepřehlédnutelný. Stál přímo v zatáčce na jednom z hlavních příjezdů do Varnsdorfu, jeho okolí navíc nebylo příliš udržované. Poslední ranou pro částečně dřevěné stavení byl před dvěma lety v červenci požár, po kterém přišel o střechu i podkroví. Druhé patro se pak propadlo a první bylo prolité vodou.

Od té doby byl dům prázdný. Samotný dům měl soukromého majitele, pozemek pod ním a okolní parcely ale patří městu. „Vyzývali jsme majitele, aby objekt nechal odstranit, protože se nachází v blízkosti velmi frekventované silnice při vjezdu do města a pro své okolí je nebezpečný. S městem ale nekomunikoval a dům opustil,“ uvedl varnsdorfský starosta Roland Solloch.

Stavební úřad proto nařídil demolici objektu, a to především kvůli bezpečnosti projíždějících aut. Dům totiž mohl spadnout i do silnice. Demolici nakonec na svoje náklady provedlo město, vyšla jej na přibližně půl milionu korun, které bude nyní vymáhat po majiteli.

Objekt bude mít i po demolici pro město historický přínos. „Z domu se nám podařilo zachránit historický vstupní portál. Za spolupráce dobrovolných hasičů a firmy provádějící demolici byl z objektu opatrně vyjmut a přemístěn do depozitáře místního muzea,“ poznamenal místostarosta města Jiří Sucharda. Pozemek nyní město srovná, o jeho budoucím využití se teprve bude jednat.

Podobný osud by mohl potkat bývalou továrnu v Západní ulici. Radnice má připravený demoliční projekt, vyčkává však na vyhlášení vhodného dotačního titulu, který by pokryl náklady na demolici jako v případě bývalé ubytovny v Lounské ulici či ubytovny vedle kina Panorama. Ten by měl být vyhlášen na podzim letošního roku.

Stejné problémy s ruinami trápí i další města a obce na Šluknovsku. Jejich demolici by mohly nařídit, stejně jako ve Varnsdorfu, stavební úřady. V takovém případě by ale náklady nesla města, pod která stavební úřady spadají.

Smutný osud

Velká část takových domů má za sebou podobný osud jako ten v Mladoboleslavské ulici ve Varnsdorfu a poničily je požáry. Spojuje je také to, že v nich většinou bydleli lidé žijící ze sociálních dávek, kterým majitelé z nejrůznějších koutů Česka účtovali za nájmy horentní částky. Například jen v Krásné Lípě je podobných ruin hned několik, velmi často jsou u hlavní silnice. Na zbourání tak čekají zbytky domu z 19. století, ve kterém při požáru před čtyřmi lety zahynuli dva lidé. Nebezpečný je i dům na Kyjovské ulici, který je na první pohled plný velkých prasklin. V tomto případě situaci navíc komplikuje vlastnická struktura.