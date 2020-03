Nejpozději do konce září. Tak zní nový termín dokončení první etapy revitalizace Podmokel v Děčíně. Radnice se dohodla po několikaměsíčním jednání se stavební firmou Strabag na pokračování obnovy této městské čtvrti. Ta se už znovu rozběhla.

Dělníci se vrátili na stavbu Podmoklech. | Foto: MM Děčín

Návrat stavebních dělníků do Podmokel umožnilo podepsání dvou dodatků k původní smlouvě, které zástupci města i Strabagu podepsali tento týden. „Jsem přesvědčen, že gros by mohlo být hotovo v červnu. Zbývající část by pak měla být hotová podle optimistické varianty letos v září,“ uvedl náměstek primátora pro rozvoj Vladislav Raška (Náš Děčín), který se omluvil za problémy způsobené značným prodloužením první etapy.