FOTO, VIDEO/ V sobotu 5. srpna mezenští poděkovali hasičům odhalením nové kapličky svatého Floriána, patrona hasičů. Na kapličku se složili sami mezi sebou. Kromě toho dostali hřenští hasiči také nový prapor jednotky.

Na Mezné vysvětili kapličku svatého Floriána jako poděkování hasičům. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

„HZS Děčín, JSDH Hřensko, JSDH Chabařovice, JSDH Dobkovice, JSDH Markvartice, JSDH Krásná Lípa, JSDH Varnsdorf, hasiči z Grossschönau,“ předčítá starosta Hřenska Zděnek Pánek téměř nekonečný seznam jednotek, které před rokem pomohly uchránit Meznou před úplným vyhořením. Mnohdy i s nasazením vlastního života. Uvedený výčet není kompletní, starosta Pánek v jeho předčítání pokračoval několik minut.

Slavnostní odhalení kapličky svatého Floriána, které požehnal generální vikář Martin Davídek, v mnohém připomínalo události před rokem. Na Mezné byly desítky hasičských aut, desítky hasičů, v dáli zněl prolétající policejní vrtulník, který loni v červenci a v srpnu pomáhal hasit největší lesní požár v historii Česka. V Českém Švýcarsku tehdy hořelo více než tisíc hektarů a nejohroženější obcí byla právě Mezná, kterou ze všech stran svíral oheň.

Hoří! Přesně před rokem začal v Českém Švýcarsku největší požár lesa v Česku

„Chtěli jsme hasičům neformálně poděkovat a připomenout třeba za deset nebo dvacet let, možná za padesát, že tu byla parta lidí, která tuhle vesnici zachránila. My už tu nebudeme, ale chceme, aby se na to pořád vzpomínalo,“ říká hlavní organizátor stavby kapličky. Peníze potřebné na její vybudování, přibližně třicet tisíc korun, místní vybrali mezi sebou. Jak mezi trvale bydlícími, tak mezi chalupáři.

Nejvážnější situace byla na Mezné loni v noci z 25. na 26. července, tedy druhý a třetí den velkého požáru. „S něčím takovým jsme se nikdy nesetkali nejen v rámci České republiky. Bylo to velice náročné. Fyzicky i psychicky. Na počátku jsem na zásahu strávil tři dny. Tady opravdu šlo o život. Proto bylo nutné o ustoupení a přeorganizování jednotek tak, aby se nikomu nic nestalo,“ popisuje tehdejší události velitel zásahu na Mezné Jan Masojídek z děčínské hasičské stanice.

Nebylo to snadné, dopady mohly být horší

Na Meznou se stáhli hasiči již po poledni, když viděli, že se oheň k osadě nezadržitelně blíží a bude nezbytné ji bránit, aby celá neshořela. I přes extrémní úsilí oheň přeletěl asi dvě stě nebo tři sta metrů a zcela zničil tři chalupy. „Mohlo být ale mnohem hůře. Pokud se tak nestalo, tak jen díky enormnímu osobnímu a profesního nasazení hasičů nejen zde na Mezné, ale i ve Hřensku, kde bylo požárem ohroženo několik domů včetně úpravny vody a benzinové stanice,“ má jasno hřenský starosta Zdeněk Pánek, který sám na Mezné bydlí.

Náročné časy to byly také pro místní a chalupáře, kteří viděli, jak se k jejich domům nezadržitelné blíží oranžová stěna. „Lidé byli během dvaceti minut evakuování, pro některé z nich to byla dost tragická záležitost. My chalupáři bychom to přežili, ale někteří neměli kam jít. Byla tu parta dobrovolných hasičů, kteří tu vydrželi do půlnoci a ve tři hodiny se znovu vrátili. To byl nesporný kus odvahy. Tohle jim nikdo nemůže nařídit, to byl lidský čin,“ dodává Josef Trhlík.