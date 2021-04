Povedlo se, srdce naskočilo, turistu se podařilo zachránit. Podobně jako desítky dalších lidí v regionu. Automatické externí defibrilátory (AED) se v Ústeckém kraji používají už 10 let. „Projekt pomohl zachránit v kraji už 162 lidí,“ vypočítává mluvčí záchranářů Prokop Voleník.

V Ústeckém kraji je „ve službě“ celkem 190 AED přístrojů. Používají se v systému first responder, kdy jsou v rukách policistů, hasičů či strážníků, najdete je ale také na mnoha veřejných místech. Defibrilátory jsou automatické a velmi podrobně navádějí, jak má zachránce postupovat – kam přiložit elektrody, co zkontrolovat, kdy stisknout tlačítko.

„Mezi prvními first respondery byli strážníci v Dubí, Krupce a Varnsdorfu. Následně se zapojili také policisté, profesionální i dobrovolní hasiči a další strážníci,“ popisuje začátky projektu Voleník.

Ukázka používání defibrilátoru. Archivní fotoZdroj: Deník/Karel Pech

Blízko místa, kde došlo k potížím, totiž často může být hlídka strážníků, policistů nebo jednotka hasičů. Ti jsou k používání mobilních defibrilátorů, které mají ve svých vozech, vyškolení. V systému first responder je zapojeno v regionu celkem 97 přístrojů.

Mobilní defibrilátor pomohl třeba 40letému muži z Dolních Habartic. „Volala jeho manželka, že zkolaboval. Nejrychleji byli na místě policisté, kteří byli nedaleko. Muže se díky použití defibrilátoru podařilo zachránit,“ popsal další úspěch mluvčí záchranářů.

„Letos plánujeme zapojit do sítě first responder také Vodní záchrannou službu v Ústí nad Labem,“ říká k dalším plánům hlavní koordinátor projektu Lukáš Vais. AED by tak měl být k dispozici také u jezera Milada.

Dalších 93 přístrojů je stacionárních. V případě potřeby je najdete na veřejných místech: na sloupech s AED přístrojem, jsou také v obchodních centrech, na úřadech nebo v domovech pro seniory.

„Práci s tímto defibrilátorem zvládnou i laici, kteří náhodně pomáhají, když má někdo zdravotní potíže. Přístroj je velmi detailně navádí, co mají dělat. Celou dobu jsou záchranáři také nápomocni volajícím na telefonu,“ pokračoval Voleník. „Snažíme se je umisťovat na hůře přístupná místa a také na místa, kde dochází ke kumulaci většího počtu lidí. Také u těchto přístrojů připravujeme další rozšiřování,“ dodal mluvčí záchranářů.

Stacionární přístroje najdete například na nádražích, na Větruši, v chomutovské zoo či v Památníku Terezín. „Veřejné“ defibrilátory jsou také na Milešovce, Řípu, na Děčínském Sněžníku, u Pravčické brány nebo v Hřensku.

Počet osob s úspěšnou resuscitací systémem AED:



2011/12 9

2013 18

2014 13

2015 19

2016 34

2017 18

2018 15

2019 16

2020 14

2021 (do 10. 4.) – 6