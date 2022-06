Po dubnových a květnových zápisech pro děti mající trvalý pobyt na území České republiky, které již vědí, zda je do školy přijali, začínají v červnu zápisy také pro děti uprchlíků utíkajících před válkou na Ukrajině.

Ukrajinské děti ve škole. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Například v Děčíně budou rozdělené do dvou dnů. Ve středu 15. června se půjdou zapsat děti mířící na základní školu, zápisy budou od 10 do 16 hodin. O týden později, tedy ve středu 22. června, se ve stejný čas uskuteční zápisy do mateřských škol. V Rumburku se pak zápisy na základní školy uskuteční 20. června od 14 do 17 hodin.