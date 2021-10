Ve čtvrtek 14. října pak osobní vlaky (linky L2 a U8) nepojedou po jedné z traťových kolejí od 7 do 15 hodin mezi děčínským východním nádražím a Benešovem nad Ploučnicí. Výluka se týká tratí Děčín - Benešov nad Ploučnicí - Rumburk a (Děčín -) Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa - Liberec.

K další plánované výluce dojde od pondělí 11. října až do soboty 30. října na trati z Rybniště do Varnsdorfu. Traťová kolej bude v těchto dnech uzavřena nepřetržitě, výluka omezí osobní vlaky linky U9.

Správa železnic uzavře 9. a 10. října traťovou kolej na trati Děčín - Kadaň-Prunéřov, a to mezi děčínským hlavním nádražím a Povrly. Výluka se dotkne osobních vlaků linky U1.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.