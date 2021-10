ANO dominovalo ve velkých městech. Vítězství si připsalo i ve Varnsdorfu, kde voliče od podpory hnutí Andreje Babiše neodradily ani skandály, které jsou s hnutím v tomto městě spojené. Tedy především kauza pronájmu radarů, která dovedla bývalého starostu zvoleného za ANO do vazby a vedla k pádu tehdejší radniční koalice. Lobendava pak bývala velkou baštou komunistů, to po víkendových volbách již neplatí. Letos tam s dvěma pětinami hlasů vyhrálo hnutí ANO, komunisté získali jen 11 procent.

O vysoké volební účasti se mluvilo již během pátečního odpoledne. Již před otevřením volebních místností se před některými vytvářely dlouhé fronty, především ve větších městech na sídlištích. Počítadlo se nakonec zastavilo na 57,21 procenta, to je o čtyři a půl procentního bodu více než před čtyřmi lety. V absolutních číslech je to o téměř tři tisíce voličů více.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.