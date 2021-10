V poli poražených se vyjímají sociální demokraté a komunisté. Ani jedna z těch dvou levicových stran nezískala na Děčínsku více než čtyři procenta. Pro sociální demokraty, kteří ještě před rokem kraji vládli, jsou 3,27 procenta obzvláště trpká. Stejně jako pro komunisty, kteří byli jejich koaličním partnerem. Ti získali jen 3,49 procenta. Tyto výsledky jen podtrhly trend posledních let, kdy obě strany mocně ztrácely.

Oběma koalicím se spojení vyplatilo, oproti minulým volbám, kdy pět stran kandidovalo samostatně, získaly výrazně více hlasů. U minulých voleb strany PirSTAN dostaly 7 003 hlasy, letos to bylo 8 079 hlasů, koalice Spolu, tedy ODS, TOP09 a KDU-ČSL letos podpořilo 9 994 lidí, v roce 2017 jich bylo pouze 7 496.

Výrazně více lidí u voleb nepřineslo poměrný nárůst počtu hlasů pro hnutí ANO. Oproti volbám před čtyřmi lety si připsalo k dobru jen padesát hlasů a získalo 36,83 procenta hlasů. Na dalších pozicích došlo ale k výrazné proměně volebního peletonu. Na druhé místo vystoupala koalice Spolu, na třetí PirSTAN, před čtyřmi lety stříbrná SPD se propadla až na čtvrté místo. A to i přesto, že přilákala více voličů než v roce 2017.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.