Děčínsko se vzpamatovává z vichřice

Děčín - Tisíce lidí byly více než půl druhého dne bez elektřiny, v národním parku spadlo kolem pěti tisíc kubíků dřeva.

Hasiči likvidují strom spadlý na dům v Děčíně - Horním Oldřichově. Jen do 14 hodin měli v pondělí hasiči celkem 30 výjezdů k odklízení škod po řádění vichřice.Foto: HZS/Miroslav Svoboda

Večery při svíčkách, studené snídaně, netekoucí voda. Děčínsko se celé pondělí vypořádávalo s následky nedělní vichřice. Uzavřená byla zoologická zahrada, správa národního parku nedoporučuje vstup do lesa.



„Elektrika nám nejde od nedělního rána. Nejhorší je, že nemůžeme ani nikam odjet, protože nevíme, co všechno bylo puštěné,“ říká Jiří Urban z Arnoltic.

Tam nešla elektřina ještě v pondělí před polednem. Podobný stav byl na řadě míst Děčínska, kde byla podle energetiků z celého kraje situace nejhorší.

V pondělí ráno bylo v celé soustavě ČEZ bez napětí na tři a půl tisíce trafostanic. Například továrny v Děčíně – Boleticích posílaly své zaměstnance mířící na ranní směnu domů.

Zavřeno měla řada škol, jednou z nich byla i ta v Benešově nad Ploučnicí. Některé části tohoto města byly bez elektřiny ještě v pondělí dopoledne.

„Děti ráno poslaly ze školy domů, protože jim nefunguje kvůli výpadku elektriky topení,“ řekla jedna z místních Alena Houšková.

Kvůli popadaným stromům děčínská radnice nedoporučovala vstup do lesoparků, stejně jako správa národního parku do lesů v Českém Švýcarsku.



„Odhadujeme, že následkem vichřice spadlo 5 000 krychlových metrů dřeva. Škody v lesích národního parku jsou rozsahem srovnatelné s orkánem Kyrill v roce 2007,“ řekl mluvčí správy Tomáš Salov.

Nejvíce byla zasažena severovýchodní část parku okolo Kyjova a Brtnického potoka. Uzavřené jsou tři cyklotrasy a jedna turistická trasa pro pěší.

Druhý den byla v pondělí uzavřena zoologická zahrada v Děčíně, všichni její zaměstnanci od rána uklízeli popadané listí, větve a stromy.



„Největší škodu máme na bráně, která stála 100 tisíc korun. Zničená je také nová síť na voliéře, ve které máme pávy,“ vyjmenoval největší škody v zoo zástupce ředitelky Roman Řehák.



V zoo spadla asi desítka stromů, některé přímo ve výbězích. Žádné zvíře ale nezranily. „Počítali jsme s tím dopředu a co bylo možné, jsme schovali do ubikací a zavřeli. Padalo to tady všude,“ dodal Řehák.