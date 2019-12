Revitalizace se opozdila

Podmokly procházejí kompletní revitalizací. Práce kolem kostela na Husově náměstí se ale na jaře, kdy už mělo být hotovo, zastavily a dokončení první části revitalizace se tak výrazně posunulo. Prostranství se dokončení dočká pravděpodobně v první polovině příštího roku. Stavbu, kterou se kvůli podezření z podvodu zabývá také policie, zbrzdily i spory s farností, která je majitelem části pozemků

Střechu stadionu čeká oprava

Stav střechy děčínského zimního stadionu je havarijní. Střecha je v tak špatném stavu, že se při prudkých deštích voda dostává i dovnitř a páchá škody i na jen několik let starém majetku. Střešní plášť je starý 36 let, kompletní oprava je tak nevyhnutelná. Na generální opravu si děčínský zimní stadion ale bude muset počkat minimálně do příštího roku, zatím se musí spokojit s menšími.

S obnovou hrobky můžete pomoci

Spolek Omnium obnovuje Dittrichovu hrobku v Krásné Lípě. Získal ji převodem od státu, v jehož vlastnictví desítky let chátrala a hrozilo i její zřícení. Památka je v mnohem horším stavu, než odborníci původně předpokládali. Pomoci s opravou hrobky tak může kdokoliv. Spolek zřídil konto určené na podporu rekonstrukce. Peníze je možné posílat na účet 2844188399 / 0800.

Dobrovolníci zachraňují Dolák

Každý rok probíhají na Dolském mlýně brigády dobrovolníků. Do záchrany kulturní památky se může zapojit kdokoli. Krátce před Vánoci, v sobotu 21. prosince od 10 hodin, proběhne u památky tradiční Vánoční setkání, které je zároveň poděkováním všem dobrovolným pomocníkům správy národního parku. S sebou účastníci mohou vzít cukroví, horký čaj, dobroty pro lesní zvěř.