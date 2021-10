O jednoho poslance přišlo během víkendových voleb Děčínsko. Svou roli v tom hrálo rozložení kandidátů na kandidátních listinách, kroužkující voliči nijak počet poslanců z Děčínska neovlivnili.

Jaroslav Foldyna (SPD) a Tomáš Kohoutek (ANO). | Foto: Deník

I příští roky bude pracovat Jaroslav Foldyna z Děčína. Ten šel do voleb stejně jako před čtyřmi lety z pozice jedničky. Oproti volbám v roce 2017 ale změnil stranický dres. Zatímco tehdy byl velmi výraznou osobností sociální demokracie, která letos vypadla ze Sněmovny, o víkendu vedl do volebního boje v Ústeckém kraji SPD. Vzhledem k preferencím strany Tomia Okamury tak měl téměř jisté poslanecké křeslo i na další volební období. Ohrozit jej mohlo pouze výraznější kroužkování. To se ale nestalo. Druhým poslancem z Děčína bude i příští čtyři roky Tomáš Kohoutek z Děčína, který byl na šestém místě kandidátky ANO. Hnutí premiéra Andreje Babiše získalo v Ústeckém kraji dohromady sedm mandátů.