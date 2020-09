Děčínsko je na covidovém semaforu nově oranžové

Hygienici posunuli Děčínsko na covidovém semaforu ze zeleného pásma do oranžového, tedy do druhého stupně pohotovosti. To znamená, že v okrese Děčín hygienici zaregistrovali počínající komunitní přenos.

