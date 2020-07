Ještě na jaře počítali majitelé penzionů, hotelů nebo restaurací ztráty ve statisících korun. S příchodem prázdnin se ale situace výrazně proměnila. Mnohá zařízení praskají ve švech. „Minulý víkend byl rekordní za celou dobu existence Falkenštejna. Plno očekáváme také tento víkend,“ je spokojený se začátkem prázdnin spolumajitel krásnolipského pivovaru Jan Srb. V tomto oblíbeném cíli turistů, ale i místních neměli plnou jen hospodu, ale také penzion, který k pivovaru patří.

Srb ale s obavami hledí k podzimu, kdy by se podle mnoha ekonomů měly projevit první větší problémy v nezaměstnanosti, která by měla souviset s mohutným propadem hospodářství. Ta zatím roste jen nepatrně, meziměsíční rozdíly činí na Děčínsku desetinu procentního bodu.

Prudký rozjezd turistické sezony zaznamenali také ve Hřensku, které provozuje lodičky v Edmundově a Divoké soutěsce. „Pokud je hezké počasí, tak jsme kapacitně zcela naplnění,“ poznamenal starosta Hřenska Zdeněk Pánek.

Podle jeho slov dorazilo do konce června do soutěsek při porovnání s loňským rokem o 100 tisíc turistů méně. „Pokud letos přijde 300 tisíc lidí, bude to dobré. Já sám ale očekávám, že propad přesáhne sto tisíc návštěvníků,“ doplnil Zdeněk Pánek.

Že je v Českém Švýcarsku opět plno, potvrzuje i mluvčí správy národního parku Tomáš Salov. Například na Rudolfově kamenu museli turisté stát frontu u žebříku vedoucím na vyhlídku, což nebývá obvyklé. „

Ve středu dopoledne, kdy pršelo, byla obě obecní parkoviště ve Hřensku plná, stejně jako nábřeží. Obsazené bylo i parkoviště na Mezní Louce. Rozhodně se nedá říct, že by nás turisté jako destinaci letos vynechali,“ řekl Salov. Podobná situace byla o víkendu také v Jetřichovicích. „Trošku nám dělají vrásky karavany, které se vyrojily především při koronakrizi, kdy nebylo možné sehnat ubytování. Jen ve čtvrtek jsem během jedné cesty viděl tři nebo čtyři karavany v lese, kde by být neměly,“ doplnil Salov, který doporučuje jednodenním výletníkům vyhnout se víkendům.

Další turisté by pak mohli do Českého Švýcarska dorazit během letních prázdnin. Ty v Německu začínají podobně jako ty jarní v Česku, tedy po jednotlivých regionech. Zatímco v Berlíně nebo Braniborsku už začaly, v Sasku začnou teprve 20. července. Ve stejný den vyrazí děti na prázdniny v Durynsku, o týden později pak v Bavorsku.

Podobně jako České Švýcarsko je na tom také Saské Švýcarsko. „Sasko praská ve švech. Bylo vyhlášeno jednou z nejdoporučovanějších destinací v Německu, vláda navíc Němcům doporučila, aby trávili dovolenou doma,“ řekl Jan Šmíd z destinačního fondu České Švýcarsko.