O prvních pacientech s koronavirem se česká veřejnost dozvěděla 1. března odpoledne, diagnostikováni byli však už o den dříve. „Cítil jsem se jako při nastydnutí. S lehkou teplotou, s lehkým kašlem. Zažil jsem řadu dní, kdy mi bylo v životě mnohem hůř,“ nechtěl si Petr Toncar z Děčína zpočátku připustit, že je prvním českým pozitivně testovaným pacientem.

Postupně přibývali další nakažení, tento týden kumulativní počet, tedy počet všech nakažených od března, dosáhl v okrese Děčín 84 lidí. To je v porovnání s jinými okresy v Ústeckém kraji poměrně nízké číslo. Například na Litoměřicku měli doposud 346 pacientů, na Ústecku 142 nebo na Teplicku 108. Méně pozitivních případů mělo jen Mostecko a výrazně méně lidnaté Lounsko. V současné době je na Děčínsku 24 pacientů s Covid-19. „Situace je na Děčínsku až na několik ložisek a několik jedinců klidná,“ informovala krajská hygienička Lenka Šimůnková.

Paralýzou bylo vyhlášení nouzového stavu pro školy, především ty základní. Do jejich lavic se většina žáků vrátila teprve tento týden s příchodem nového školního roku.

Počátek koronavirové epidemie byl spojen s rouškami, jejich nedostatkem a následným domácím šitím. Zpočátku je lidé poměrně ochotně nosili a na ty, kteří je odmítali obléci, byli schopni volat i policii.

Za půl roku se ale situace výrazně proměnila a z původního nadšení je čím dál více cítit odpor k nošení roušek. A to přesto, že řada odborníků říká, že mohou zabránit dalšímu šíření infekce. „Kdo se bojí, že se nakazí, nebo má slabou imunitu, tak ať je klidně nosí. Zdravé osoby nebo ti, co mají astma nebo alergie a vadí jim roušky, tak by je nosit nemuseli,“ napsala nedávno na Facebook Děčínského deníku uživatelka Ludmila Schneiderová.

Proměnila se také ochota lidí cestovat do zahraničí. Zatímco na jaře měli mnozí problém vycestovat jen do sousední země, v létě si mnoho lidí dopřávalo dovolenou především ve Středomoří. Podle ministerských statistik ale letní dovolené u moře nijak zásadně s počtem nakažených nezahýbaly. Pouhá čtyři procenta pozitivně testovaných lidí si totiž nákazu prokazatelně přivezla ze zahraničí. Většinou se navíc jednalo o mladé lidí, kteří nepatří mezi ohrožené skupiny. „V současné době máme mezi pozitivně testovanými lidmi na Děčínsku jen jednoho člověka, který si mohl nákazu přivézt ze zahraničí,“ doplnila krajská hygienička Šimůnková.

Stejně tak zmizel strach z hromadných akcí, především těch venkovních. To bylo vidět například při letních koncertech nejen v Děčíně, kde už v červenci měla vyprodáno kapela Čechomor, v srpnu si pak našlo cestu na Chinaski v Mlýnech více než 900 fanoušků hudby.