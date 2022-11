Na děčínském zámku advent v neděli zahájí v Knihovním sálu v 16 hodin místní pěvecká sešlost SAH pod vedením Jany Štrbové. Jako host vystoupí pěvecký sbor Continuo z Mnichova Hradiště.

Druhý adventní víkend se uskuteční tradiční trh na nádvoří oblastního muzea, do zoologické zahrady vtrhne čertovský rej, děti si pak mohou užít pohádky v sobotu od 10 hodin v knihovně a v neděli od 15 hodin na zámku. Jen o hodinu později začnou pod knihovnou rockové Vánoce a následně dorazí i Krampusáci.

Obří štola nebo 15 metrů vysoká vánoční pyramida. Adventní trhy v Německu lákají

Třetí adventní víkend si bude možné užít trhy hned na dvou místech. V sobotu na Husově náměstí v Podmoklech, v neděli na nádvoří děčínského zámku. Vždy od 10 do 18 hodin. Následovat bude 15. prosince trh regionálních výrobců na prostranství u knihovny a 17. prosince další trh na Husově náměstí.

Vánoce si budou moci užít také milovníci chladné vody a vstoupit s místními otužilci v neděli 18. prosince od 12 do 15 hodin na Smetanově nábřeží do Labe. O dva dny později si pak připravila Základní škola Na Stráni do Křížové ulice program Vánoce nad Děčínem, který se uskuteční od 14 do 18 hodin.

Na pestrý adventní program se mohou těšit také v České Kamenici. Na neděli 4. prosince je připravený na náměstí trh s regionálními produkty, lidé se budou moci zahřát u svařáku a chybět nebude ani kulturní program. Ten zahájí ve 14 hodin čtení Adventních pohádek Rostislava Křivánka, o hodinu později zahraje živá hudba a druhou adventní neděli zakončí v 17 hodin Vánoce Franka Sinatry. Také na třetí a čtvrtou adventní neděli jsou v Kamenici připravené trhy. V neděli 11. prosince si bude možné v infocentru ozdobit perníčky nebo od 14.30 hodin si na náměstí zazpívat koledy. Od 16 hodin pak vystoupí Vojta Nedvěd a Jiří Škorpík. Poslední adventní neděle bude v infocentru věnována výrobě svícnů.

Folklór i středověk

V Krásné Lípě tradičně přichystali sérii předvánočních koncertů. Druhý adventní koncert si můžete vyslechnout v kapli Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře v podání vokálně instrumentálního souboru SoliDeo pod vedením Miloše Františka Rejmana. Třetí adventní neděli vystoupí se svým pěveckým pásmem sopranistka Veronika Matysová. Adventní finále bude už tradičně v režii folklórního souboru Dykyta a Krásnolipského komorního sboru.

V Rumburku pak druhý adventní víkend rozsvítí vánoční strom, který se poprvé do noci rozzáří v sobotu 3. prosince v 17 hodin. Už od 14 hodin budou na Lužickém náměstí adventní trhy, se středověkou hudbou vystoupí skupina Řemdich nebo dětský pěvecký sbor Lístek. Na 16. hodinu je připravené Rumburské štrúdlování a po rozsvícení stromu vystoupí Světlana Nálepková s pěveckým sborem ZUŠ Rumburk.