Děčínsko a Českolipsko propojí cyklostezka. Kola se vyhnou rušným silnicím

Cesta z České Kamenice do Kamenického Šenova není pro cyklisty žádný med. Během jízdy se na frekventované silnici na Liberec potkávají se značným počtem osobních a nákladních aut. V současné době neexistuje žádné bezpečné a kvalitní dopravní spojení pro bezmotorovou dopravu mezi oběma městy. To by mohla změnit plánovaná cyklostezka.

Cyklostezka. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

„Osobně si myslím, že potřebnost a naléhavost stavby je z pohledu rozvoje cyklistické sítě dané oblasti vysoká, a to v návaznosti na související přínosné dopady na rozvoj turismu mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem,“ uvedl starosta Kamenického Šenova František Kučera. V České Kamenici začne stezka na konci Jateční ulice a bude po levé straně kopírovat železniční trať. V sedle mezi Zámeckým vrchem a Smrčníkem cyklostezka trať překoná přejezdem a až do Šenova bude kopírovat železnici po pravé straně. Vyústění bude v Šenově u železničního přejezdu, kde po plánovaném přechodu překoná silnici I. třídy a podél ní povede až k nádraží. Města usilují i o asfaltový povrch, díky čemuž by ji mohli využívat i lidé s in-line bruslemi či koloběžkami. Vlastimil Chod: Fotbalem jsem se chtěl živit. Sport je droga Přečíst článek › „Cílem je zejména povzbudit turistický ruch. Obě města mají řadu zajímavých turistických míst, která se díky cyklostezce stanou dostupnějšími. Do budoucna bychom zároveň cyklostezku napojili v Libereckém kraji až na Varhany a v Ústeckém kraji naopak na cyklostezku podél Ploučnice až do Děčína, čímž se podpoří cykloturismus v celém širším regionu,“ předeslal starosta České Kamenice Jan Papajanovský. „Předpokládáme i využití lidmi, kteří se mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem pohybují pracovně či za nákupy,“ doplnil Papajanovský. Se zpracováním projektové dokumentace budou souběžně probíhat jednání s vlastníky pozemků či chráněnou krajinnou oblastí. „Nejpozději v příštím roce bychom chtěli mít na stavbu pravomocné stavební povolení, které je potřeba k žádosti o dotace na samotnou realizaci,“ popsal plány starosta České Kamenice. „Studie proveditelnosti včetně finančních nákladů byla představena radě města Kamenický Šenov, která vyslovila se záměrem souhlas,“ dodal Kučera. Žádost o dotace Náklady se pohybují kolem 30 milionů na přibližně tři kilometry novostavby. „O dotace budeme žádat po dokončení projektové dokumentace. Bez podpory státu, krajů a Evropské unie není v silách České Kamenice ani Kamenického Šenova cyklostezku vybudovat,“ zdůraznil Jan Papajanovský. OBRAZEM: V Jiříkově hořel dům, plameny krotily čtyři hasičské jednotky Přečíst článek › Děčínskem v současné době prochází dvě páteřní cyklostezky. Od jihu na sever je to cesta pro cyklisty podél Labe, na východ pak vede milovníky kol trasa podél Ploučnice. Obě využívají toho, že vedou hlubokými říčními údolími a jsou vhodné i pro méně zdatné sportovce. Především na tu v údolí Labe vyráží i rodiny s malými dětmi nejen na kola, ale také na in-line brusle nebo na procházky. Část je jako společná stezka pro cyklisty a pěší.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu