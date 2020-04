/FOTO/ Koronavirová krize tvrdě dopadá také na zoologické zahrady. Zahrady proto vyzvaly vládu, aby přehodnotila harmonogram uvolňování. Ta děčínská počítá ztráty každý týden, kdy nemůže mít otevřeno, ve stovkách tisíc korun, o které přichází na vstupném nebo prodeji suvenýrů. Její příznivci jí ale mohou pomoci i v této nelehké době.

Ošetřovatelé děčínské zoologické zahrady se radují z prvního odchovu kriticky ohrožených lemurů vari červených. | Foto: ZOO Děčín

Pokud děčínská zoo bude muset být uzavřená až do konce května, bude to mít poměrně velký dopad. V dubnu a v květnu se totiž začíná rozbíhat nová návštěvnická sezóna. „Máme spočítáno, že do otevření areálu zoo, které je dle vládního nařízení naplánováno na 25. května, se finanční ztráta vyšplhá až ke dvěma milionům korun,“ vyčíslila ekonomka děčínské zoologické zahrady Dagmar Kedlesová.