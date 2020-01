Od začátku roku došlo v děčínské zoo k úpravě cen vstupného. K loňským částkám vstupného připočetla zoo dvacet korun. Naposledy zdražovala Zoo Děčín vstupné v roce 2011, tedy před devíti lety.

Zoo v Děčíně. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník / Jitka Vepřovská

Nově tedy v hlavní sezoně od května do srpna lidé zaplatí 120 a 80 korun, ve vedlejší sezoně od září do října a od března do dubna 100 a 70 korun a v zimní sezoně 90 a 60 korun. Základní vstupné platí pro dospělé, zlevněné pak pro děti od 3 do 15 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let. Pro své návštěvníky chystá zoo v letošním roce mnoho novinek v podobě nových expozic, včetně nových druhů zvířat, a také zajímavou nabídku akcí.