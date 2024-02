Matkou mláděte je samice Bayi, otcem pak 16letý Yaki, který do děčínské zoo přicestoval v roce 2021 z Francie. „Mládě se má čile k světu. Matka jej nosí pevně přivinuté na svém břiše, takže chovatelé prozatím nemají šanci zjistit, zda jde o samce nebo samičku,“ řekl zoolog Petr Haberland.

S mládětem čítá chovná skupina makaků chocholatých celkem sedm členů. Od začátku chovu v roce 1996 se v Děčíně narodilo už 19 mláďat. Zoo Děčín tak patří mezi velmi významné chovatele tohoto ohroženého druhu.

Makakové se vloni proslavili svým útěkem ze zoo, kdy je z výběhu pustil psychicky narušený muž a zaměstnancům zoo připravil velmi perný týden při jejich odchytu. „Je dobře, že tato událost nezpřetrhala vazby v tlupě a skupina stále harmonizuje,“ doplnil zoolog.

V teplejších dnech už je možné samici s mládětem vidět i ve velkém venkovním výběhu. „Návštěvníci však musí mít bystré oči, protože mládě přitisknuté na samici není na první pohled příliš dobře vidět. Prozrazuje ho jen růžový obličej, který však během růstu v řádu několika měsíců ztmavne,“ sdělila mluvčí zoo Alena Houšková.

Makak chocholatý.Zdroj: Zoo DěčínMakakové chocholatí jsou tzv. endemité. To znamená, že jinde na světě než na ostrově Sulawesi, je ve volné přírodě nenajdete. Typickým znakem je černá srst a chocholka na hlavě, která jim vynesla jméno. Dalším dobře viditelným znakem jsou zřetelné sedací mozoly, jež mají růžové zbarvení a díky nimž samice signalizují svolnost k páření. Gravidita makačích samic trvá 5,5 měsíce a rodí se jedno mládě. To dosahuje pohlavní dospělosti cca okolo 4. – 5. roku. Makakové chocholatí žijí v primárních deštných pralesích, především v nižších nadmořských výškách. Živí se tak jako většina primátů rostlinnou i živočišnou potravou. V jídelníčku převažují velmi výrazně plody pralesních dřevin, které doplňují květy a listy. Potřebu bílkovin řeší pojídáním drobných členovců, larev a v menší míře i ptačích vajec i mláďat. Potravu shánějí jak na zemi, tak v korunách stromů. Patří mezi kriticky ohrožené, a tudíž chráněné živočichy, kterým hrozí v horizontu 25 let vyhynutí. Pomineme-li přirozené nepřátele, kterými jsou třeba krajty, vše ostatní si na svůj vrub zase připsal člověk. Místní obyvatelé loví makaky jako oblíbenou kořist s chutným masem a pro kožešinu. Osudné je pro tato zvířata i vypalování a kácení deštného pralesa. Makakové chocholatí se dožívají kolem 25 let.

Zdroj: Zoo Děčín