Děčínská zoologická zahrada v závěru tohoto týdne připomene jedno velmi významné výročí. Je jím takzvaný Darwinův den, který je vzpomínkou na narození britského přírodovědce Charlese Roberta Darwina, jehož teorie ve své době obrazně zatřásly světem.

Zoo Děčín. Ilustrační foto. | Foto: Archiv

Okolo areálu zoo bude od 12. do 14. února připravena stezka, na které se bude možné o tomto vědci dozvědět mnoho zajímavého. Stezka je pojata jako soutěž. Příchozí se mohou těšit na šest zastavení. Pokud správně odpoví na přichystané otázky, získají vždy jedno písmenko do tajenky, kterou pak zašlou jako SMS na číslo uvedené u stezky. Ti pak budou zařazeni do losování o ceny, kde nechybí vstupenky do zoo a spousta suvenýrů. Vyhodnocení proběhne v pondělí 15. února.