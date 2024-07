Zoologická zahrada v Děčíně přináší jedinečný zážitek, který děti doslova vtáhne do světa přírody. „Připojte se k nám 19. a 26. července na oblíbenou prázdninovou aktivitu - Noc v zoo. Tento nezapomenutelný večer nabízí dětem možnost přespat jednu noc přímo v areálu zahrady mezi zvířaty. Děti budou usínat na houkání sov, vytí vlků a třepotání křídel netopýrů, což vytvoří magickou atmosféru plnou dobrodružství a nových objevů,“ popsala mluvčí zoo Alena Houšková.

Přespávačka v zoo je určena pro děti od ukončené 1. třídy do 13 let. Vždy se koná z pátku na sobotu, v čase od 18.00 do 9.00 h. Děti budou mít jedinečnou příležitost strávit noc v zoologické zahradě, kde se setkají s kouzelným nočním světem zvířat. Program je plný zábavy a dobrodružství. Děti si u táboráku pochutnají na buřtech, zúčastní se různých soutěží a vyrazí s baterkou na speciální večerní prohlídku zoo. Noc v zoo je skvělou příležitostí pro děti, jak se seznámit se životem zvířat a zažít něco mimořádného. „Tento program nejenže podporuje zájem o přírodu a zvířata, ale také rozvíjí týmového ducha, samostatnost a smysl pro dobrodružství,“ doplnila Houšková. Přespání proběhne ve velkém stanu, který bude umístěn přímo v areálu zoo. Nutným vybavením je vlastní karimatka, spacák, baterka, oblečení dle počasí a pevné boty.

Kapacita akce je omezená pouze na 15 dětí, proto je nutné si zajistit místo předem prostřednictvím e-shopu.

Zoo Děčín