Znovu a lépe. Tak by mohlo znít heslo stavbařů a města při první etapě revitalizace levobřežního centra Děčína. Minulý týden totiž do této tepny Podmokel znovu vjely bagry a začaly rozkopávat nedávno položenou silnici. Důvod? Její podloží podle posudku není v souladu s projektovou dokumentací.

Posudek si nechalo město zpracovat na začátku tohoto roku poté, co se objevila řada pochybností o kvalitě stavebních prací. Dlouhodobě na ně upozorňovali hlavně opoziční zastupitelé Tomáš Brčák (ODS) a Petr Zdobinský (Piráti). Znalec jim dal zapravdu. Stavba nebyla prováděna v souladu s dokumentací. V ulici je tak nyní opět těžká technika, která odstranila téměř novou vozovku a začala vykopávat podloží do hloubky, jakou požaduje dokumentace.

„S ohledem na skutečnost, že revitalizace Podmokel, etapa C, nebyla prováděna zcela v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, zhotovitel nyní na své náklady tento stav napravuje,“ uvedl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil. Stavební firma Strabag podle vyjádření primátora Jaroslava Hroudy zaplatí i samotný posudek, který prokázal nekvalitní práci.

Návrat stavební techniky nadělá problémy především místním podnikatelům, pro které to znamená další starosti navíc. Původně totiž měla být ulice hotová už loni v květnu. Nyní se tak měli chystat na svou druhou letní sezonu na nejfrekventovanější podmokelské ulici. Místo toho ale mnohé z nich čeká další boj o samotné přežití, po koronavirovém omezení provozu je to pro ně další velká rána.

„Kdybych tohle věděla, tak jsem už v březnu ukončila nájem. O tom, že se tu opět bude kopat, nám dali vědět na poslední chvíli,“ řekla majitelka jednoho z obchodů na ulici Prokopa Holého. Obchodníci mají problémy nejen s nedostatkem zákazníků, ale také se zásobováním. Dodávky totiž v některých částech ulice nyní nesmějí zastavit, protože by jinak blokovaly autobusovou dopravu. „Jsem šťastný, že se konečně bude stavět podle projektu. Mrzí mě ale, že to opět odnesou živnostníci v této ulici,“ připomněl zastupitel Petr Zdobinský.

Výsledek znaleckého posudku nepotěšil náměstka primátora Vladislava Rašku. „Naší povinností je, abychom stavbu dovedli do nějakého konce. Nejlépe do konce odpovídajícímu dokumentaci a smlouvě,“ uvedl na čtvrtečním zastupitelstvu Raška.

Vykopáním celé silnice mezi křižovatkami s Ruskou a Zbrojnickou to ale podle informací Deníku neskončí. Na podzim by totiž měla začít oprava chodníků z kamenné dlažby, které byly položené během revitalizace. Ani ty totiž nejsou v pořádku. Hotovo by pak mělo být letos v říjnu. Tedy o rok a půl později, než mělo být.

O revitalizaci Podmokel, která začala ještě za minulého vedení radnice, se zajímá také policie. Na stavbě totiž měly být fakturovány například podložní vrstvy, které pod povrchy ve skutečnosti nejsou. Což prokázal i znalecký posudek.

„Případem se stále zabýváme, probíhají standardní úkony vyšetřování,“ informoval mluvčí policie Daniel Vítek. Podle informací Deníku by se stíhání mělo týkat tří lidí. Tuto informaci nechtěla policie nyní komentovat.