/FOTO, VIDEO/ Více než 25 let pomáhá děčínská Slunečnice lidem s hendikepem snáze procházet životem. Nyní poprvé zažívá velké stěhování a plní si sen působit ve vlastním. Na vlastní dům jí dárci již přispěli čtyřmi miliony korun, dalších devět ale bude potřebovat na splacení úvěru na koupi nového sídla. Peníze shání i pomocí sbírky na serveru Darujme.cz.

Děčínská Slunečnice se těší na své nové sídlo. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

O přechodu do vlastního domu začaly ve Slunečnici velmi intenzivně uvažovat loni, kdy jim majitel domu v Hudečkově ulici, kde tato organizace poskytující sociální služby působí již více než 25 let, zvedl nájemné. Spolek během těchto let zaplatil na nájemném a úpravách pronajatých prostor miliony korun z dotací. Na pořízení domu ale tyto dotace čerpat nebylo možné. „Už nechceme dál zhodnocovat majetek nikomu cizímu, chceme, aby peníze státu i soukromých dárců šly přímo na činnost s našimi klienty. Proto jsme se rozhodli dům koupit,“ vysvětluje předsedkyně Slunečnice Šárka Podrábská.

Pomoci je možné prostřednictvím donátorského serveru ZDE.

Již před deseti lety Slunečnice uvažovala nad tím, že koupí dům v Hudečkově ulici. Dokonce se jí podařilo získat dotaci 32 milionů korun z evropských fondů. Narazila ale na nevstřícnost českých bank, pro které byla Slunečnice jako nezisková organizace nesolventní klient a odmítly jí půjčit zbývající potřebné peníze. Slunečnice tak musela velkou dotaci vrátit a dál být v nájmu. A to přesto, že má díky zařazení do sítě sociálních služeb zajištěné určité příjmy na několik let dopředu.

Svého snu se ale ve Slunečnici ani přes tento neúspěch nevzdali a dál hledali možnosti, jak získat vlastní nemovitost. Vše urychlila změna majitele domu v Hudečkově ulici a s tím spojené výrazné zvýšení nájmu. Během loňského roku si vyhlédli dům v klidné vilové čtvrti nedaleko nemocnice. Díky vstřícnosti realitní kanceláře si jej ještě před koupí mohli pronajmout a nyní se postupně do Lužické ulice stěhují jednotlivé služby poskytované Slunečnicí, které pomáhají přibližně 70 klientům.

Víme, z jakých základních škol Děčínska zvládají děti nejlépe přijímačky

Ve sbírce se již podařilo sehnat přibližně 4 miliony korun. Tři miliony z toho přispěla nadace Agrofertu a milion korun se podařilo získat od menších dárců. „To je částka, která nám umožní požádat o úvěr pokrývající zbývající část ceny domu, která je 13,5 milionu korun,“ vysvětluje důležitost získaných peněz Podrábská. V domě bude působit sociální firma, dobrovolnické centrum nebo denní stacionář.

Ale ani koupí domu investice Slunečnice nekončí, nové sídlo bude totiž potřeba upravit pro potřeby poskytování sociálních služeb, které se musí řídit přísnými hygienickými normami. Bude tak nutné udělat bezbariérový přístup do domu, rekonstruovat toalety. Klienti by se naplno mohli přestěhovat do Lužické ulice na přelomu let 2024 a 2025. Pokud se podaří Slunečnici získat další dotaci, stěhování klientů by se o něco posunulo. V podmínkách tohoto grantu je totiž snížení energetické náročnosti domu nebo vybudování výtahu do vyšších pater.

Sbírka tak nadále na serveru Darujme.cz pokračuje. Její další výnos nyní pomůže Slunečnici se splácením úvěru, který bude moci díky dárcům prostřednictvím mimořádných splátek uhradit dříve. Pomoci Slunečnici, která má nezastupitelné místo na poli sociálních služeb v Děčíně, je ale možné i jinak než penězi. „Budeme rádi i za pomoc manuální, protože budeme muset upravit třeba toalety tak, aby byly pro naše klienty bezbariérové. Takže když se najdou ochotní dobrovolníci, kteří umí pomoci třeba s přebudováním toalet nebo koupelen, tak budeme také vděční,“ dodává Šárka Podrábská.

Mohlo by vás také zajímat: Začala demolice bývalého dětského oddělení v Děčíně, nahradí ho nový pavilon

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura