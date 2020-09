Mateřská škola v Moskevské ulici v Děčíně je nejméně do pondělí 7. září uzavřená. Jeden z jejích zaměstnanců byl totiž pozitivně testován na koronavirus.

Testování na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Nyní jsou testováni i další zaměstnanci, kteří by měli mít výsledky po víkendu. „Týká se to dvou tříd s přibližně padesáti dětmi, které není možné umístit do jiných školek,“ uvedl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil s tím, že ne všechny děti jsou v karanténě. S odborem sociálních věcí je domluvené, že rodiče mohou využít ošetřování člena rodiny.