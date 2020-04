Díky uvolňování vládních nařízení v souvislosti s koronavirem může opět otevřít děčínská knihovna. Své brány otevře v pondělí 27. dubna.

Děčínská knihovna. | Foto: Deník/ Karel Pech

Prozatím knihovna bude fungovat v omezeném provozu. "Výpůjční doba bude omezena jen na 3 dny v týdnu," uvedl ředitel knihovny Ladislav Zoubek. Otevřeno bude v pondělí, úterý a čtvrtek od 9 do 19 hodin. Čas od 9 do 12 hodin je vyhrazen pouze pro seniory nad 65 let. Dětské oddělení bude otevřené v pondělí od 12 do 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 9 do 18 hodin. Návštěvníci musí dodržovat přísná hygienická opatření.