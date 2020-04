Děčínská knihovna nabízí na osmdesát tisíc dětských knížek

Neuvěřitelné 343 tisíce knížek se skrývá v děčínské městské knihovně, dohromady se jedná o téměř 136 tisíc titulů. Aby je člověk přečetl, potřeboval by při průměrném dožití 76 let více než pěti životů. A to za předpokladu, že by uměl číst od prvního do posledního dne svého života a každý den by přečetl alespoň jednu.

Děčínská knihovna. | Foto: Deník/ Karel Pech