Po autobusech městské hromadné dopravy míří Děčínská karta také do škol. Děti je budou moci využívat ve školních jídelnách namísto čipu.

Pamětníci ještě chodili do školních jídelen s lístky na obědy barevně rozlišenými podle věku školáka. Ti mladší pak využívali karty s 2D kódem, případně čipy. Na současné školáky pak čeká Děčínská karta. „Prvňáčci ji ve školních jídelnách dostávají zdarma,“ uvedl primátor Jaroslav Hrouda. Ostatní návštěvníci jídelen za ni zaplatí 59 korun. Koupit si ji mohou přímo v jídelnách, případně na předprodeji dopravního podniku, který na projektu karty s městem spolupracuje. Kdo ale nechce, ten si novou kartu kupovat nemusí, všechny aplikace zapojené do projektu Děčínské karty si mohou nahrát na klasickou platební kartu.

Ve školních jídelnách zatím mohou strávníci jako identifikátor využívat i staré čipy. Do konce roku běží přechodné období, kdy terminály přijímají jak čipy, tak Děčínskou kartu, případně i vlastní bezkontaktní platební kartu, která je zaregistrovaná v dané jídelně. „Pokud Děčínskou kartu budete využívat pouze jako identifikátor, tedy stejným způsobem jako do této doby čip, nemusíte provádět žádnou další registraci karty. Tu si zaregistruje pouze organizace, u které budete kartu využívat,“ vysvětlil zastupitel města Ondřej Smíšek, který má na starosti projekt Smart City.

Kdo chce Děčínskou kartu využívat jako nosič časového kuponu v děčínské městské hromadné dopravě, zaregistruje si ji u dopravního podniku. Kdo ji chce používat také jako běžnou platební kartu, zaregistruje si ji na webu www.kartabezuctu.cz. Poté si na ni „dobije“ peníze, což mohou využívat například rodiče, jejichž děti platební kartu nemají. Součástí karty je proto i dopis s podrobným popisem, jak postupovat, pokud s ní lidé chtějí také platit.

S výrazným nástupem Děčínské karty musí se změnami počítat také cestující městskou hromadnou dopravou, kteří využívají staré čipové karty. Ty slouží nepřetržitě už 23 let a jejich technologie je přežilá. „Starou kartu DPMD bude možné v děčínských autobusech používat do 30. září letošního roku. Původně měla její platnost končit 30. června, ale kvůli koronaviru byla platnost o tři měsíce posunuta,“ uvedl náměstek ředitele dopravního podniku Vít Horáček.

V budoucnu by mohla Děčínská karta najít ještě širší využití, než je elektronický lístek na obědy nebo jízdenka do autobusů. Počítá se s tím, že by mohla posloužit jako průkazka do knihovny nebo jako nosič permanentních vstupenek do plaveckého areálu nebo do zoologické zahrady na Pastýřské stěně.