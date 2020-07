Děčín očekává, že letos přijde o 180 až 200 milionů na daňových výnosech. Původně rozpočet počítal s tím, že z daní získá více než 880 milionů. V porovnání s loňským rokem tak může být propad téměř o čtvrtinu. „Na zastupitelstvu města v dubnu bylo rozhodnuto nadále pokračovat v realizaci stavebních akcí, které jsou pod smlouvou o dílo, i když dosud nezačaly,“ vysvětlil důvody pro půjčku Jiří Anděl (ANO), který měl do svého odvolání z minulého týdne na starosti městské finance.

V obří rozpočtové díře zatím není zahrnut bonus pro obce, který nedávno schválila Sněmovna. Pokud projde celým legislativním procesem, měly by všechny obce získat na obyvatele 1200 korun, v případě Děčína to pak dělá více než 58 milionů korun.

Kolik si Děčín přesně půjčí, ale zatím není jasné. V zadání výběrového řízení jsou totiž tři varianty úvěru – 150 milionů, 250 milionů a 350 milionů korun. Pro kterou se nakonec město rozhodne, bude záležet především na podmínkách, za kterých banky jednotlivé varianty nabídnou. Napřímo Děčín oslovil čtyři finanční ústavy, další se pak mohou do tendru přihlásit samy od sebe.

Pokud by město přijalo nejnižší úvěr, bude moci Děčín pokračovat v zahájených investicích nebo rozjet výstavbu domova pro lidi se zvláštním režimem v Křešicích. „Je to především mapování trhu, abychom věděli, za jakých podmínek bychom si mohli půjčit v případě potřeby,“ doplnil Anděl.

Případný úvěr by Děčín čerpal letos a příští rok, kdy se očekávají největší propady příjmů. Se splácením by pak začal v roce 2022, poslední splátku by měl uhradit po pěti letech v roce 2026. Znamenalo by to tak, že by jej musela téměř celý splácet radnice, která vzejde z příštích komunálních voleb naplánovaných na podzim 2022. V případě nejnižší varianty počítající se 150 miliony korun by tak Děčín musel ročně poslat na splátkách více než 30 milionů korun. V takovém případě by městu zbývalo už poměrně málo volných peněz na investice, což by limitovalo rozvoj města i běžnou údržbu.

Podle magistrátního ekonomického odboru se současné úroky jeví jako výhodné, sazba 3M Pribor, ze které se konečné úroky počítají. se nyní pohybuje mezi 0,34 a 0,87 procenta. O zadání výběrového řízení na poskytovatele úvěru rozhodla dnes už bývalá rada ještě před červnovým zastupitelstvem, na němž po dramatickém průběhu čtyři radní rezignovali, zbývajících pět zastupitelé odvolali.

Právě kvůli současné politické situaci se k možnému úvěru staví opozice rezervovaně. „Rada v demisi není tím, kdo by měl zvažovat úvěr. Po čtvrtečním dění by záměr měl jít k ledu a mělo by se počkat na novou vládu, ať bude jakákoli,“ řekl místopředseda Volby pro Děčín a zastupitel Martin Pošta. Podle jeho názoru je potřeba situaci probrat s odborníky, kteří by měli říct, v jakém stavu se nacházejí městské finance, jaký je výhled na příští roky a zda se jedná o rozumné řešení.