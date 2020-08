Během letních měsíců spolu jednaly všechny zastupitelské kluby, k dohodě ale nedošly. Podle řady zastupitelů byly na vině personální požadavky ANO a Našeho Děčína. Tato dvě uskupení tvořila spolu s ČSSD minulou radniční koalici. „Když dvě strany trvají na tom, že ve vedení strany má být primátor a náměstek pro rozvoj, které jsme odvolali, nemůžeme se divit současné patové situaci,“ shrnul situaci Tomáš Brčák (ODS).

V průběhu léta z kuolárů prosakovaly informace o několika možnostech budoucí radniční koalice. Tou poslední variantou byla trojsestava vítězného hnutí ANO, Našeho Děčína s podporou komunistů. Nakonec ani tato koalice prozatím v Děčíně vládnout nebude. Lídr Našeho Děčína Raška na zastupitelstvu řekl, že jeho sdružení nemá připravený návrat do koalice a ani o něj nebude na jednání 27. srpna usilovat. „Odmítám poslat suverénního vítěze voleb, kterým je s devíti mandáty hnutí ANO, do opozice,“ prohlásil Raška.

„Pokud se během příštích čtrnácti dnů nedohodneme, nemá tu nikdo z nás co dělat,“ vyzval zastupitel za Volbu pro Děčín Otto Chmelík primátora ke svolání dalších jednání. K hledání konstruktivního řešení vyzval také pirátský zastupitel Petr Zdobinský, Jakub Houška (Náš Děčín) pak podpořil měsíční lhůtu.

Podle odvolaného primátora Jaroslava Hroudy je důležité dát dohromady většinu, která vydrží až do řádných voleb, které by se měly uskutečnit na podzim 2022. „Ať bude v koalici a opozici kdokoliv, měla by nastat změna v komunikaci. Nelze pokračovat v urážkách a vyčítání si čehokoliv,“ nastínil svůj pohled na další fungování děčínského zastupitelstva Hrouda.

Po více než dvouhodinové diskuzi se nakonec zastupitelé všemi hlasy rozhodli volbu orgánů města z programu jednání stáhnout. Do volby vedení města totiž nepřišel ani jeden návrh. Pokud se podaří sehnat dostatek podpisů pod žádost o svolání mimořádného zastupitelstva, tedy alespoň devět, mohlo by se jednat o novém vedení města znovu do tří týdnů.

Předchozí vedení Děčína odvolali zastupitelé po dramatickém a nepřehledném jednání letos v červnu. Přímo na tomto jednání oznámil rezignaci Václav Němeček (ČSSD), čímž radniční koalice přišla o svého prvního člena. Následovalo odvolání náměstka primátora Vladislava Rašky (Náš Děčín), který zároveň vypověděl koaliční smlouvu. Jeho odvolání podpořil i primátor Jaroslav Hrouda, který byl následně spolu s dalšími čtyřmi radními odvolán. Zbývající radní pak na své funkce rezignovali.