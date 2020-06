Děčínská opozice se inspirovala v jiných městech nejen na severu Čech. O pomoci živnostníkům jednali zastupitelé na mimořádném zasedání, které se konalo právě na její popud. „Nejvýraznější pomocí pro drobné živnostníky je právě ta okamžitá finanční. Je potřeba alespoň minimálního projevu solidarity s našimi občany, kteří podnikají, že si vážíme jejich práce a jsme si vědomi potřeby jejich služeb pro fungování města,“ obhajovala návrh na dotaci podnikatelům jeho předkladatelka Anna Lehká (Volba pro Děčín).

Na podporu měli dosáhnout živnostníci, kteří podnikají v Děčíně a museli uzavřít své provozovny na základě rozhodnutí vlády. Typicky by se to tak týkalo například hospodských, majitelů kaváren, kadeřníků nebo těch, kteří mají své malé obchody v nákupním centru.

Podle podkladů, které opoziční zastupitelé předložili na jednání, by na pomoc mělo dosáhnout až tisíc lidí. Město to by to tak stálo až 20 milionů, což je i podle opozice velká částka. Právě kvůli nákladům návrh narazil u radniční koalice. Děčín, stejně jako jiná města, očekává kvůli koronaviru obří propad v příjmech. Podle odhadů z konce dubna by město mělo přijít o nejméně 150 milionů.

Děčín kvůli tomu vytvořil rezervu ve výši přibližně 85 milionů korun, uspořit se snaží také na provozu. To ušetřilo další přibližně 42 miliony. „Abychom udělali gesto za 20 milionů si neumím představit. Domnívám se, že si při péči řádného hospodáře a očekávaných propadech nemůžeme dovolit rozdat takovouto částku,“ oponoval návrhu náměstek primátora pro ekonomiku Jiří Anděl (ANO). Dvacet milionů podle jeho slov odpovídá polovině ročních nákladů na sportoviště nebo třem čtvrtinám všech oprav silnic.

Podle primátora Jaroslava Hroudy (ANO) patří kvůli propadům příjmů mezi poškozené koronavirovou epidemií také město Děčín. „Bude se jednat o stovky milionů korun, protože to nekončí poškozeným rozpočtem pro rok 2020. V roce 2021 bude podstatně horší výběr daní, bude to pokračovat v roce 2022 a 2023,“ řekl Hrouda.

Pro přímou finanční pomoc živnostníkům nakonec zvedlo ruku devět zastupitelů, pro schválení bylo potřeba o tři více. Stejný počet byl proti a pět se zdrželo.

Děčín se rozhodl pro nefinanční podporu podnikatelů. Před několika týdny město zcela odpustilo poplatek za předzahrádky za letošní rok. Toho využila řada provozovatelů restaurací především v centru města.

Dále pak radní svým rozhodnutím prodloužili majitelům hotelů nebo penzionů splatnost poplatku z ubytování s tím, že peníze vybrané na začátku roku od turistů mohou využít pro překlenutí nelehkého období a zaplatit později, aniž by jim hrozilo penále. Odložené jsou také platby nájemného placeného v městských nebytových prostorech. To, které měli nájemníci zaplatit po dobu nouzového stavu, mohou uhradit až do konce listopadu.

Děčín ještě letos počítá i s další nepřímou podporou podnikání. „Chceme, aby do Děčína přijíždělo postupně co nejvíce turistů, což je pro podnikatele velice důležité,“ vysvětlil Hrouda s tím, že město bude investovat do propagace města jako zajímavého turistického cíle. V současné době proto probíhá příprava velké propagační kampaně.

Poslat peníze živnostníkům zasaženým vládními opatřeními se naopak rozhodl Ústecký kraj, který do každého okresu poslal 10 milionů. Stejnou cestou jako hejtmanství se vydala i některá města v Ústeckém kraji. Například v Kadani takto pomohli pěti tisíci, v Klášterci nad Ohří poskytli dvojnásobnou částku. Deset tisíc ohroženým podnikatelům daly i Litoměřice nebo Louny. Další města pak jdou cestou odpouštění nájemného za nebytové prostory.