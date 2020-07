Dvě barokní zbraně byly pod metrovou vrstvou sutě a zeminy. K obléhání nebo obraně ale nikdy pravděpodobně použity nebyly. „Podle starých inventářů bývalo v 17. a 18. století podobných kousků na zámku několik desítek. Používaly se především k odpalování salv při různých slavnostech a ohňostrojích,“ vysvětlil ředitel děčínského oblastního muzea Vlastimil Pažourek, kde se na zámku moždíře vzaly.

Podle ředitele Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech Petra Lisska se jedná o velmi unikátní nález. „Najít zbraně, militária, běžné věci, to není nic neobvyklého. Ale že by někdo našel barokní dělo ke slavnostním salvám, to si nepamatuji. To je archeologický unikát,“ uvedl Lissek. Čas odlití děl odhaduje na přelom 17. a 18. století. Jejich využití jen ke slavnostním účelům také odpovídají rozměry. Litinové zbraně jsou přibližně půl metru vysoké a každá z nich váži několik desítek kilogramů.

Růžová zahrada byla vybudována v časech baroka, oproti dnešku ale měla zcela odlišnou podobu. Hlavní okrasu zahrady netvořily růže, nýbrž mimořádně působivá soustava vodních prvků – kanálů, kaskád, kašen a bazénů. Poslední z nich, nádrž tesaná přímo do skály, se nacházela ve spodním patře Glorietu. A právě zdě byla děla ukryta. O svou někdejší krásu přišla dnešní Růžová zahrada na počátku 19. století, kdy vodní systém zničili napoleonští vojáci, když zámek provizorně opevňovali.

Poslední zmínka o moždířích, které se nyní podařilo nalézt, pochází z roku 1835. Tehdy si thunovský hospodářský rada Wolfgang Kropf poznamenal, že několik děl leží bez užitku na dně bazénu pod glorietem. Zasypány tedy musely být až po tomto datu.

„Oba nalezené moždíře jsou pochopitelně pokryty vrstvou rzi, ale jinak se na první pohled zdají být v poměrně dobrém stavu. V nejbližší době se jich ujme muzejní konzervátor. Na základě výsledku jeho práce se následně rozhodne o jejich budoucím využití,“ přiblížil další možný osud nalezených artefaktů ředitel muzea Vlastimil Pažourek.

Muzeum má ve svých sbírkách několik podobných děl. Jedno je umístěné na zámku v Děčíně a dvě v Benešově nad Ploučnicí. Ta jsou oproti nyní nalezeným moždířům ale výrazně větší, používala se v minulých staletích k vojenským účelům. „U nově nalezených děl máme jistotu, že sloužila opravdu na děčínském zámku,“ doplnil Pažourek.

Gloriet musel být před časem podepřený dřevěnou konstrukcí, protože se zvětšovaly praskliny v kamenné konstrukci. To by v extrémním případě mohlo vést až k jejímu zhroucení, proto město přistoupilo k renovaci barokní památky. Ta by měla vyjít na přibližně 22 milionů korun. O tom, jak moc je oblíbený pavilon poškozený, se odborníci přesvědčili záhy po zahájení jeho rekonstrukce.

„Po rozkrytí horního spárování a konstrukcí se nám potvrdilo, že příčinou je dlouhodobé zatékání vody. Kvůli tomu docházelo k soustavnému narušování především koruny glorietu a praskání jednotlivých kamenných prvků,“ vysvětlil důvody dnešních potíží architekt Tomáš Efler, který pracuje na opravě glorietu. Magistrát zakázku na opravu glorietu rozdělil do dvou částí. Zvlášť se bude soutěžit oprava samotného glorietu z 18. století a zvlášť restaurování soch, které jej zdobí.